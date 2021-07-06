​Держкіно з початку року заборонило сім українських і російських фільмів та серіалів

Рішення прийнняте через участь у них осіб, що становлять загрозу нацбезпеці.

Державне агентство України з питань кіно в першому півріччі 2021 року заборонило сім українських і російських фільмів та серіалів для демонстрування й розповсюдження на території України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів і телесеріалів: "Шукайте маму" (Росія, 2012 рік), "Не плач за мною, Аргентино!" (Росія, 2012-2013 роки), "Алі-Баба та сорок розбійників" (Україна, 2005 рік), "Не родись вродливою" (Росія, 2005-2006 роки), "Однокласниці (Право на щастя)" (Росія, 2007 рік), "Офіцерські дружини" (Україна, 2015 рік) і "Щасливої дороги!" (Росія, 2008 рік).

Зазначається, що ці фільми та серіали заборонені через участь у них акторів, які внесені до Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, а саме - актриси Юлії Глєбової, співака Дениса Клявера, акторів Костянтина Кабанова і Романа Курцина.

Нагадаємо, у 2020 році Держкіно не заборонило жодного російського фільму, а демонстрацію одного - дозволило.