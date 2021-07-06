Проєкт фільму «Памфір» відібрали на Venice Production Bridge

Фінансовий кіномаркет відбудеться 2-5 вересня під час 78-го Міжнародного кінофестивалю у Венеції .

Проєкт фільму «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука запросили до участі у престижному фінансовому кіноринку Venice Production Bridge у рамках 78-ого Венеційського кінофестивалю.

«Памфір», який наразі перебуває на стадії постпродакшну, став одним із 30 проєктів ігрових фільмів з усього світу, які відібрали до участі. Журі обрало переможців з-поміж 250 заявок з різних країн світу, що за словами організаторів, відображає велике розмаїття тем, жанрів, естетики історій та талантів поданих на розгляд.

Серед учасників ринку у секції документальних та ігрових фільмів відомий режисер Вім Вендерс із документальним проєктом «The secret of places»у копродуції Німеччини, Швейцарії та Норвегії. У попередні роки на маркеті представляли проєкти «Шарлатан» Аґнешки Голланд, переможці Берлінале «Touch Me Not» румунської режисерки Адіни Пінтіліе, «Бог існує, її ім'я — Петрунія» —режисерки із Македонії Теони Стругар-Мітевскої.

Цього року триденний Venice Production Bridge відбудеться 2-5 вересня під час 78-го Міжнародного кінофестивалю у Венеції. Учасники унікального маркету матимуть можливість поспілкуватись та представити проекти своїх фільмів топ спеціалістам кіноіндустрії світу, серед яких — продюсери, дистрибютори, сейлз-агенти, приватні та державні інвестори, представники відомих відео/теле платформ. Загалом під час Венеціанського фінансового маркету учасники представлять 57 проектів з усього світу на завершальних стадіях виробництва у різних категоріях.

«Памфір» - історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Ролі у фільмі виконали Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран. У 2019 році “Памфір” став переможцем 11-ого пітчингу Держкіно (ігрові повнометражні авторські фільми спільного виробництва), отримав підтримку Польського Інституту Кіно (PISF), швейцарського фонду Visions Sud Est , одного із найбільш відомих фондів у Європі, які фінансують експериментальне кіно – Hubert Bals Fund а також французького національного центру кіно - CNC Aide aux cínemas du monde.

Девелопмент проекту здійснювався за підтримки Українського Культурного Фонду. Над сценарієм режисер працював в резиденції Каннського міжнародного кінофестивалю Cinéfondation Residence. Також проект був розроблений у двох найвпливовіших сценарних майстернях – TorinoFilmLab (Script&Pitch) та Midpoint Intensive. Реліз фільму запланований на 2022 рік.