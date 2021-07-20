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В музеї Ханенків покажуть виставку про образ жінки у китайському мистецтві XVIII-XX ст.

Відкриття виставки відбудеться 23 липня.

В музеї Ханенків покажуть виставку про образ жінки у китайському мистецтві XVIII-XX ст.

Музеї Ханенків відкриває виставку “Ідеальна. Світ жінки у творах китайських художників ХІІІ – початку ХХ століття з колекції музею”. Відкриття відбудеться 23 липня 2021 року о 17:00. Більшість представлених на виставці творів походять з колекції китайського мистецтва подружжя Жаспар, зібраної в Шанхаї в середині ХХ століття. Вхід на відкриття вільний. 

На виставці буде представлено вибрані твори живопису, скульптури та декоративного мистецтва, що розкриють образи жінок у творчості китайських художників та дозволять дізнатися більше про умови життя та сприйняття жінок у суспільстві минулих століть. 

За словами організаторів, хоча упродовж тисячоліть у китайській культурі домінували чоловіки, у її фокусі опинялося і багато жінок з різних верств суспільства. Вважалося, що жінки більше схильні до милосердя та самопожертви, тож часто саме через фемінні образи зображували божества милосердя. Увагу митців привертали і жінки, які радикально відкидали традиційні життєві сценарії того часу та сміливо бралися за бойові мистецтва і боротьбу за справедливість. 

Нагадаємо, NAMU відкриває виставку робіт з арт-буку Сергія Жадана «Список кораблів»

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