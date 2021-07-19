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"Бабий Яр. Контекст" визнаний кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю

Українська стрічка розділила нагороду "Золоте око" із фільмом індійського режисера Паяла Кападіа.

"Бабий Яр. Контекст" визнаний кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю
Сергій Лозниця
Фото: День

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст", знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", отримав відзнаку на Каннському кінофестивалі - спеціальний приз журі премії "Золоте око".

Про це повідомляється на сторінці меморіального центру у фейсбуці.

"Золоте око" - це нагорода для документальних фільмів. З 2015 року вона присуджується за кращий документальний фільм, який бере участь в одній із секцій фестивалю.

Нагорода має і фінансову складову - 5 тисяч євро.

"Я дякую Каннському фестивалю за запрошення показати фільм на цій прославленій сцені. Я дякую шанованим членам журі за підтримку та високу оцінку нашої роботи. Я дякую Меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр» за можливість зробити цей фільм. Я дякую моїй чудовій команді. Сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти більш широкої аудиторії по всьому світу. Та, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та стане предметом змістовної розмови. Така розмова особливо важлива для країни, на території якої 80 років тому відбулися ці трагічні події. Велике дякую!", - зазначив режисер.

Це вже сьомий фільм Лозниці, запрошений до офіційної програми Каннського фестивалю. Ігрові фільми "Щастя моє" (2010), "В тумані" (2012) і "Лагідна" (2017) брали участь у головному конкурсі фестивалю. Фільму "Донбас" (2018) був присуджений приз за кращу режисуру програми "Особливий погляд", а документальні фільми "Майдан" (2014) і "Відбиття" (2014) були представлені в програмі "Спеціальний показ".

Саму ж нагороду "Золоте око" отримав фільм індійського режисера Паяла Кападіа "Ніч у незнанні". У стрічці йдеться про студентку університету в Індії, яка пише листи своєму коханому. За допомогою цих листів ми бачимо кардинальні зміни, що відбуваються з нею - реальність поєднується із вигадкою, мріями, спогадами, фантазіями та тривогами.

Нагадаємо, у червні фільм Сергія Лозниці про похорон Сталіна потрапив у список найкращих стрічок року за версією The Guardian.

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