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Фільм про українську гімнастку і Євромайдан отримав приз у Каннах

В Україні фільм "Ольга" вийде у широкий кінотеатральний прокат у лютому 2022 року.

Створена у у співвиробництві Швейцарії, Франції та України стрічка Елі Граппа "Ольга" отримала приз за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня критики.

Фото: usfa.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Світова прем’єра фільму про українську гімнастку і часи Євромайдану відбулася на ювілейному 60-му Каннському тижні критики, що з 7 до 15 липня триває в рамках 74-го Каннського кінофестивалю.

Фото: usfa.gov.ua

Кадр з фільму &quot;Ольга&quot;
Фото: usfa.gov.ua
Кадр з фільму "Ольга"

На прем’єрі була присутня головна акторка фільму – гімнастка з Луганська, вихованка Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного Анастасія Будяшкіна.

"На Каннському кінофестивалі пролунав гімн України, глядачі плакали на кадрах з Революції гідності і приходили в Український павільйон дякувати за фільм", - зазначив продюсер стрічки "Ольга" Максим Асадчий.

В Україні фільм "Ольга" вийде у широкий кінотеатральний прокат у лютому 2022 року.

Як повідомляли, на кінофестивалі у Каннах відбулися також світові прем’єри двох фільмів, що цього року представляють Україну.

У головному фестивальному палаці відбувся прем’єрний показ документального фільму Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст", що включений до офіційної програми 74-го Каннського фестивалю у програмі "Спеціальних показів". Фільм та його команду представив особисто генеральний директор Каннського міжнародного кінофестивалю Тьєррі Фремо.

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