Трафіки телефону ексберкутівця Янішевського підтверджують його перебування із “чорною ротою” 20 лютого на Інститутській

У Святошинському суді Києва 14 липня пройшло судове засідання у справі щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Під час засідання прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков представив суду аналіз трафіків телефонних з’єднань обвинувачених за період 18-20 лютого 2014 року.

Інформація прокурора містила дані про місце перебування обвинувачених, маршрути їхніх переміщень та контактів із іншими особами.

"Трафіки телефонних з’єднань підтверджують, що обвинувачений Олег Янішевський був разом із “чорною ротою” біля Жовтневого палацу в день розстрілів на Інститутській. До 21 лютого 2014 року він перебував в центральній частині Києва на Інститутській. Азимут вказує на Ольгинську та Інститутську. Зранку 20 лютого 2014 року, з 9 ранку і до вечора", – сказав у коментарі для LB.ua Земсков.

Проте адвокат обвинуваченого Стефан Решко стверджує, що аналіз телефонних з’єднань може вказувати на те, що його підзахисний був одним із 4000 правоохоронців, які перебували в Києві в період з 18 до 20 лютого 2014 року, а потім “його вивели звідти через домовленості 21 лютого стосовно мирного врегулювання політичної кризи”.

"Все інше - це лише здогадки прокурора, які не мають нічого спільного із поняттям “доказів” в розумінні КПК України", – додав Решко.

Прокуратура впродовж декількох місяців подавала доповнення у справі та допитувала свідків. До першого вересня Святошинський суд робить перерву в засіданнях, після чого допитає свідків, яких заявляли представники потерпілих.

Нагадаємо, експрацівників київського полку “Беркут” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтура, Олександра Маринченка та Олега Янішевського обвинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській в центрі Києва. Після обміну в 2019 року усіх обвинувачених передали на непідконтрольні українському уряду території Донецької та Луганської областей.

У лютому 2020 року Сергій Тамтура та Олександр Маринченко повернулися до Києва та продовжують відвідувати судові засідання. Стосовно решти трьох обвинувачених - судовий розгляд триває згідно процедури заочного засудження.

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