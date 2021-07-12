Повернення Серби. Як слухається справа екскерівника запорізької міліції, якого звинувачують у розгоні місцевого Майдану

Ми розібралися, чому суд так лояльно поставився до обвинуваченого і як це може вплинути на процес загалом.

Напередодні, 1 липня, Серба вперше за 7 років з’явився до суду. Увесь цей час він був у розшуку. Та попри це, суддя Юлія Пивоварова, обираючи йому запобіжний захід, вирішила не брати Сербу під варту, а відпустити під особисте зобов'язання.

8 липня в Жовтневому районному суді Запоріжжя мало відбутися засідання у справі колишнього керівника Управління МВС у Запорізькій області Володимира Серби , але обвинувачений до суду не прийшов. Натомість адвокат саме в день засідання подав клопотання, щоб Серба брав участь у процесі по відеотрансляції з Дружківського міського суду Донецької області.

Фото: dsnews.ua Володимир Серба не з’явився до суду відразу після того, як суд вирішив не брати його під варту

Хто такий Серба

Володимир Серба очолив запорізьку обласну міліцію відразу після обрання президентом України Віктора Януковича у 2010 році.

Під час Революції Гідності люди в регіонах збиралися на віча та вимагали відставки губернаторів, призначених Януковичем. 26 січня в Запоріжжі на таке віче, за різними оцінками, зібралися від 3 до 5 тисяч людей.

“Мабуть, іще вночі зі шлангів були политі сходи і площа перед облдержадміністрацією, щоб усе заледеніло, утворилася ковзанка і люди не могли нормально пересуватися... Що характерно, того дня була перша серйозна акцію Антимайдану Запоріжжя. Біля фонтану на Фестивальній зібралося кілька сотень людей з георгіївськими стрічками і скандували: «Беркут! Беркут!» Згодом ці люди організовано перейшли до входу в облдержадміністрацію й стали там”, - пригадує учасник тих подій Андрій Рибальченко.

Тітушки разом з міліцією “зачистили” центральну площу міста від протестувальників. Останніх били та затримували, у результаті чого дехто потрапив до лікарні, у тому числі з осколковими пораненнями від вибуху гранат, а понад 50 людей були затримані. Їх доставили до місцевих відділків міліції.

За даними слідства, саме Володимир Серба організував розгін протестувальників. У березні, після перемоги Майдану, прокуратура відкрила кримінальну справу стосовно цих подій. Дії Серби почали розслідувати.

Фото: zr.zp.ua Розгін Запорізького Майдану 26 січня 2014 року

Хронологія подій

7 липня 2014 року прокуратура Запорізької області оголосила в розшук Володимира Сербу. Та це не завадило йому буквально через два дні, 9 липня, перетнути державний кордон України з Росією. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби. За цими ж даними, опісля підозрюваний на територію України не повертався.

11 липня прокуратура виокремила справу Серби із загального провадження щодо Запорізького Майдану, а згодом зупинила його. У лютому 2015 року прокуратура передала обвинувальний акт до Орджонікідзевського суду Запоріжжя. Його призначили до розгляду. Цей самий суд 19 лютого обрав Сербі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згодом на засідання у справі навіть почали викликати свідків. До декого з них застосовувався примусовий привід до суду, бо вони не з'являлися на вимогу. Та 2018 року у справі почалися численні відводи. Через деякий час у суді просто не залишилося суддів, які могли б розглядати справу, і її передали до Жовтневого суду. Там протягом півтора року намагалися провести підготовче засідання.

Коли 1 липня Володимир Серба прийшов до суду, прокурор просив узяти його під варту. Однак сам Серба сказав, що не знав про відкриту справу, а коли виїжджав за кордон, то її ще не було. Це повністю суперечить матеріалам справи.

Крім того, обвинувачений і його захисник наголошували, що Серба вільно перетинав кордон, його не затримували в аеропорту, а відтак, за їхніми словами, він не перебуває в розшуку.

Водночас, за даними офіційного сайту МВС, Володимир Серба досі в розшуку, а розшукує його Запорізьке управління СБУ.

Серба зауважив, що у 2015 році суд обирав йому запобіжний захід без його присутності, а відтак він не мав можливості дати пояснення та подати апеляційну скаргу, що “є порушенням права на справедливий судовий розгляд”.

Обвинувачений наголосив, що в Запоріжжі він не має родичів, тому проживатиме у своєї сестри в місті Дружківка та зобов’язується прибувати на кожне судове засідання.

Суд не побачив активних дій прокуратури в розшуку Серби

Суддя Юлія Пивоварова прийняла рішення, яке здивувало та обурило громадськість. Після 7 років переховування вона відпустила Володимира Сербу під особисте зобов'язання. Через це 5 липня, коли суддя оголошувала повний текст ухвали, до суду прийшли люди з протестами.

Фото: Олени Яркіна З-під приміщення суду під час оголошення повного тексту ухвали

Згідно з ухвалою, Серба має такі обов’язки:

- не відлучатися з м. Дружківка;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками;

- здати закордонний паспорт.

Із кількох наведених прокурором ризиків, зокрема впливу на свідків і потерпілих, суд установив наявність лише одного - ризику переховування Серби від суду.

“Враховуючи обставини його добровільного з'явлення до суду, суд доходить висновку, що ризик переховування від суду є наявним, однак з плином часу значно зменшився, при цьому продовжує існувати”, - наголосила Юлія Пивоварова.

Фото: Скриншот з трансляції Оголошення повного тексту ухвали в Жовтневому суді Запоріжжя

Про перебування Серби в розшуку весь цей час суддя Пивоварова зазначила таке:

“Активних дій з боку правоохоронних органів щодо встановлення місця перебування підозрюваного Серби не здійснювалося, Запорізькою обласною прокуратурою виконання рішення щодо розшуку підозрюваного не здійснювалось, судом рішення про оголошення його у розшук не виносилось”.

Представниця потерпілих Олена Яркіна зазначила, що Серба мав би перебувати в розшуку і правоохоронці мали б затримати його відразу після повернення в Україну.

“Один з потерпілих, коли дізнався, що Серба з’явився в суд, звернувся до Олександрівського відділку поліції. Там сказали, що не мають підстав затримувати його, бо він не в розшуку”, - розповіла Олена Яркіна.

Журналістам не вдалося отримати коментар від представника публічного обвинувачення стосовно справи Серби.

Розшук Серби принципово важливий для строків давності у справі

Оскільки Володимира Сербу обвинувачують у тяжкому злочині, за який передбачається до 8 років позбавлення волі, то термін давності справи спливає через 10 років після злочину. Натомість якщо обвинувачений переховується від суду, терміни давності не рахуються.

Оскільки Серба 7 років був у розшуку, то переживати за сплив терміну давності немає підстав. У суду буде майже 10 років на розгляд справи та винесення вироку. Але якщо ж виявиться, що Серба у розшуку не був, то на цей розгляд залишиться менше від трьох років.

Фото: Суспільне Жовтневий районний суд Запоріжжя

Голова колегії Адвокатської дорадчої групи Євгенія Закревська зазначила:

- Це яскравий приклад, як можна обнулити будь-яку справу по заочці. За свідомою допомогою прокуратури і суду. Або ж за їхньої люб'язної бездіяльності. Я в житті не повірю, що досвідчений правоохоронець ризикнув би повернутись, якби не мав гарантій, що його ніхто не затримає на кордоні і під варту не візьме. У мене лише питання - чи відбулося це з відома прокуратури? Чи умисно зняли маячки на кордоні? Чи просто були такі люб'язні, що не продовжили доручення?

Така “забудькуватість” прокурорів, а фактично злив справ, за словами Євгенії Закревської, може відбуватись з усіма справами Майдану в регіонах, якщо Департамент у справах Майдану ОГПУ не буде контролювати ці провадження.

- Ухвала суду про оголошення особи в розшук сама по собі нікого не затримує. Ухвалу потрібно виконувати і вживати заходів щодо розшуку особи - доручити Прикордонній службі повідомити уповноважений орган і затримати особу під час спроби перетину кордону, звернутися до правоохоронних органів інших країн, внести інформацію в необхідні розшукові бази даних правоохоронців, призначити і провести негласні слідчі дії і т.д. Контролювати ці заходи має власне прокурор, який ініціював розшук, - зазначає Закревська.

Чи було це зроблено? Як так сталось, що особа, перебуваючи в розшуку, вільно перетнула кордон (двічі), чому в поліцейському управлінні немає інформації про розшук ексголовного міліціонера області? І чи це дійсно так? Ці питання кореспондент поставив Олексію Донському - керівникові Департаменту у справах Майдану, який має координувати роботу місцевих прокуратур з підтримання публічного обвинувачення у справах Майдану. Відповідь обіцяли надати після проведення відповідної перевірки.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що скерували запит до Запорізької прокуратури, аби з’ясувати, що ж дійсно трапилося з розшуком Серби.

“Варіантів там може бути безліч - від переміщення обвинуваченого під чужим паспортом до не оновлення прокурорами кожні півроку ухвал про дозвіл на затримання та/або доручень на прикордонну службу. Як будемо мати відповідь та документи, тоді щось проясниться”, - зазначив керівник департаменту ОГПУ у справах Майдану Олексій Донський.

Він додав, що контролюючої функції за справами Майдану в регіонах департамент ОГП не виконує.

“Лише аналітична робота, тобто збір інформації про хід справи, але без таких деталей, як оновлення ухвал, що, взагалі то, має робитися за замовчуванням”, - наголосив Олексій Донський.

Крім того, суддя у своїй ухвалі щодо запобіжного заходу Сербі помилилася, назвавши інкриміновані йому злочини “нетяжкими”. Представниця потерпілих Олена Яркіна зазначила, що подаватиме клопотання про виправлення помилки в ухвалі.

Як зазначалося вище, 8 липня засідання так і не відбулося - Серба не з’явився, попри обіцянки “бути присутнім у всіх судових засіданнях, оскільки зацікавлений у скорішому прийнятті судового рішення у справі”.