Повернення Серби. Як слухається справа екскерівника запорізької міліції, якого звинувачують у розгоні місцевого Майдану

Хто такий Серба
Володимир Серба очолив запорізьку обласну міліцію відразу після обрання президентом України Віктора Януковича у 2010 році.
Під час Революції Гідності люди в регіонах збиралися на віча та вимагали відставки губернаторів, призначених Януковичем. 26 січня в Запоріжжі на таке віче, за різними оцінками, зібралися від 3 до 5 тисяч людей.
“Мабуть, іще вночі зі шлангів були политі сходи і площа перед облдержадміністрацією, щоб усе заледеніло, утворилася ковзанка і люди не могли нормально пересуватися... Що характерно, того дня була перша серйозна акцію Антимайдану Запоріжжя. Біля фонтану на Фестивальній зібралося кілька сотень людей з георгіївськими стрічками і скандували: «Беркут! Беркут!» Згодом ці люди організовано перейшли до входу в облдержадміністрацію й стали там”, - пригадує учасник тих подій Андрій Рибальченко.
Тітушки разом з міліцією “зачистили” центральну площу міста від протестувальників. Останніх били та затримували, у результаті чого дехто потрапив до лікарні, у тому числі з осколковими пораненнями від вибуху гранат, а понад 50 людей були затримані. Їх доставили до місцевих відділків міліції.
За даними слідства, саме Володимир Серба організував розгін протестувальників. У березні, після перемоги Майдану, прокуратура відкрила кримінальну справу стосовно цих подій. Дії Серби почали розслідувати.
Хронологія подій
7 липня 2014 року прокуратура Запорізької області оголосила в розшук Володимира Сербу. Та це не завадило йому буквально через два дні, 9 липня, перетнути державний кордон України з Росією. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби. За цими ж даними, опісля підозрюваний на територію України не повертався.
11 липня прокуратура виокремила справу Серби із загального провадження щодо Запорізького Майдану, а згодом зупинила його. У лютому 2015 року прокуратура передала обвинувальний акт до Орджонікідзевського суду Запоріжжя. Його призначили до розгляду. Цей самий суд 19 лютого обрав Сербі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згодом на засідання у справі навіть почали викликати свідків. До декого з них застосовувався примусовий привід до суду, бо вони не з'являлися на вимогу. Та 2018 року у справі почалися численні відводи. Через деякий час у суді просто не залишилося суддів, які могли б розглядати справу, і її передали до Жовтневого суду. Там протягом півтора року намагалися провести підготовче засідання.
Коли 1 липня Володимир Серба прийшов до суду, прокурор просив узяти його під варту. Однак сам Серба сказав, що не знав про відкриту справу, а коли виїжджав за кордон, то її ще не було. Це повністю суперечить матеріалам справи.
Крім того, обвинувачений і його захисник наголошували, що Серба вільно перетинав кордон, його не затримували в аеропорту, а відтак, за їхніми словами, він не перебуває в розшуку.
Водночас, за даними офіційного сайту МВС, Володимир Серба досі в розшуку, а розшукує його Запорізьке управління СБУ.
Серба зауважив, що у 2015 році суд обирав йому запобіжний захід без його присутності, а відтак він не мав можливості дати пояснення та подати апеляційну скаргу, що “є порушенням права на справедливий судовий розгляд”.
Обвинувачений наголосив, що в Запоріжжі він не має родичів, тому проживатиме у своєї сестри в місті Дружківка та зобов’язується прибувати на кожне судове засідання.
Суд не побачив активних дій прокуратури в розшуку Серби
Суддя Юлія Пивоварова прийняла рішення, яке здивувало та обурило громадськість. Після 7 років переховування вона відпустила Володимира Сербу під особисте зобов'язання. Через це 5 липня, коли суддя оголошувала повний текст ухвали, до суду прийшли люди з протестами.
Згідно з ухвалою, Серба має такі обов’язки:
- не відлучатися з м. Дружківка;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками;
- здати закордонний паспорт.
Із кількох наведених прокурором ризиків, зокрема впливу на свідків і потерпілих, суд установив наявність лише одного - ризику переховування Серби від суду.
“Враховуючи обставини його добровільного з'явлення до суду, суд доходить висновку, що ризик переховування від суду є наявним, однак з плином часу значно зменшився, при цьому продовжує існувати”, - наголосила Юлія Пивоварова.
Про перебування Серби в розшуку весь цей час суддя Пивоварова зазначила таке:
“Активних дій з боку правоохоронних органів щодо встановлення місця перебування підозрюваного Серби не здійснювалося, Запорізькою обласною прокуратурою виконання рішення щодо розшуку підозрюваного не здійснювалось, судом рішення про оголошення його у розшук не виносилось”.
Представниця потерпілих Олена Яркіна зазначила, що Серба мав би перебувати в розшуку і правоохоронці мали б затримати його відразу після повернення в Україну.
“Один з потерпілих, коли дізнався, що Серба з’явився в суд, звернувся до Олександрівського відділку поліції. Там сказали, що не мають підстав затримувати його, бо він не в розшуку”, - розповіла Олена Яркіна.
Журналістам не вдалося отримати коментар від представника публічного обвинувачення стосовно справи Серби.
Розшук Серби принципово важливий для строків давності у справі
Оскільки Володимира Сербу обвинувачують у тяжкому злочині, за який передбачається до 8 років позбавлення волі, то термін давності справи спливає через 10 років після злочину. Натомість якщо обвинувачений переховується від суду, терміни давності не рахуються.
Оскільки Серба 7 років був у розшуку, то переживати за сплив терміну давності немає підстав. У суду буде майже 10 років на розгляд справи та винесення вироку. Але якщо ж виявиться, що Серба у розшуку не був, то на цей розгляд залишиться менше від трьох років.
Голова колегії Адвокатської дорадчої групи Євгенія Закревська зазначила:
- Це яскравий приклад, як можна обнулити будь-яку справу по заочці. За свідомою допомогою прокуратури і суду. Або ж за їхньої люб'язної бездіяльності. Я в житті не повірю, що досвідчений правоохоронець ризикнув би повернутись, якби не мав гарантій, що його ніхто не затримає на кордоні і під варту не візьме. У мене лише питання - чи відбулося це з відома прокуратури? Чи умисно зняли маячки на кордоні? Чи просто були такі люб'язні, що не продовжили доручення?
Така “забудькуватість” прокурорів, а фактично злив справ, за словами Євгенії Закревської, може відбуватись з усіма справами Майдану в регіонах, якщо Департамент у справах Майдану ОГПУ не буде контролювати ці провадження.
- Ухвала суду про оголошення особи в розшук сама по собі нікого не затримує. Ухвалу потрібно виконувати і вживати заходів щодо розшуку особи - доручити Прикордонній службі повідомити уповноважений орган і затримати особу під час спроби перетину кордону, звернутися до правоохоронних органів інших країн, внести інформацію в необхідні розшукові бази даних правоохоронців, призначити і провести негласні слідчі дії і т.д. Контролювати ці заходи має власне прокурор, який ініціював розшук, - зазначає Закревська.
Чи було це зроблено? Як так сталось, що особа, перебуваючи в розшуку, вільно перетнула кордон (двічі), чому в поліцейському управлінні немає інформації про розшук ексголовного міліціонера області? І чи це дійсно так? Ці питання кореспондент поставив Олексію Донському - керівникові Департаменту у справах Майдану, який має координувати роботу місцевих прокуратур з підтримання публічного обвинувачення у справах Майдану. Відповідь обіцяли надати після проведення відповідної перевірки.
В Офісі генерального прокурора повідомили, що скерували запит до Запорізької прокуратури, аби з’ясувати, що ж дійсно трапилося з розшуком Серби.
“Варіантів там може бути безліч - від переміщення обвинуваченого під чужим паспортом до не оновлення прокурорами кожні півроку ухвал про дозвіл на затримання та/або доручень на прикордонну службу. Як будемо мати відповідь та документи, тоді щось проясниться”, - зазначив керівник департаменту ОГПУ у справах Майдану Олексій Донський.
Він додав, що контролюючої функції за справами Майдану в регіонах департамент ОГП не виконує.
“Лише аналітична робота, тобто збір інформації про хід справи, але без таких деталей, як оновлення ухвал, що, взагалі то, має робитися за замовчуванням”, - наголосив Олексій Донський.
Крім того, суддя у своїй ухвалі щодо запобіжного заходу Сербі помилилася, назвавши інкриміновані йому злочини “нетяжкими”. Представниця потерпілих Олена Яркіна зазначила, що подаватиме клопотання про виправлення помилки в ухвалі.
Як зазначалося вище, 8 липня засідання так і не відбулося - Серба не з’явився, попри обіцянки “бути присутнім у всіх судових засіданнях, оскільки зацікавлений у скорішому прийнятті судового рішення у справі”.