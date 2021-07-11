Окупанти стріляли біля Пісків та Новоселівки

Зафіксовано також прольоти ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.

З початку неділі, 11 липня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, зафіксовані 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 9 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу.