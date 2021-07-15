Загиблих та постраждалих не має.

Сьогодні вночі о 02:43 у Харкові сталася пожежа у складській будівлі приватного підприємства, де зберігалася деревина.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вогонь майже миттєво охопив значну площу, швидко поширюючись по горючим матеріалам.

"Зважаючи на великі масштаби пожежі, до місця виклику за підвищеним номером складності було направлено відразу 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та додатково пожежний потяг. На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 750 кв. м. Горіли вироби з деревини у металевій каркасній складській будівлі", - повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС

На гасіння вогню рятувальники подали 18 пожежних стволів та о 05:00 локалізували його. Наразі триває остаточна ліквідація пожежі.

На місці пожежі було врятовано одну особу, чоловіка 1958 р.н. - оператора електропідстанції. Крім того, вогнеборці запобігли розповсюдженню вогню на саму електропідстанцію, складське приміщення площею по зберіганню сировини для виготовлення деревностружкової плити, 2 залізничних вантажних вагони з сировиною та легковий автомобіль ВАЗ 2109.

Всього до гасіння пожежі було залучено 10 автоцистерн, пожежний потяг та 70 чоловік особового складу ДСНС. Загиблих та постраждалих не має. Причина загоряння з’ясовується.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше на території підприємства в Києві вщент згоріли три екскаватори.