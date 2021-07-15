Справи Майдану: прокуратура заявила відвід судді у справі щодо помічниці голови Київського апеляційного суду

Анна Паламарчук підозрювалася у втручанні в систему авторозподілу для визначення "потрібних" суддів по справам проти активістів.

14 липня у Київському апеляційному суді пройшло засідання стосовно Анни Паламарчук – помічниці глави цього суду, яка підозрювалася у втручанні в систему автоматичного розподілу Голосіївського райсуду в справах проти учасників Євромайдану 2014 року.

Прокуратура подала до суду апеляційну скаргу на ухвалу судді Печерського суду Олександра Соколова, який скасував повідомлення про підозру Анні Паламарчук щодо її втручання в систему автоматизованого розподілу.

У коментарі для LB.ua прокурор Офісу генерального прокурора Іван Недвига повідомив, що під час засідання сторона обвинувачення заявила відвід одному із суддів, який мав розглядати справу.

“Прокурорами подано заяву про відвід головуючому в колегії суддів, це заступник голови Київського апеляційного суду Володимир Мельник. Оскільки Паламарчук займає посаду помічника голови суду. За результатами розгляду нашої заяви, Мельнику задоволено відвід. Після того, як колегія суддів складе повний текст ухвали про задоволення відводу, її передадуть на новий авторозподіл, де визначать нового головуючого”, – розповів прокурор.

Нагадаємо, помічницю голови Київського апеляційного суду Анну Паламарчук підозрюють у тому, що в період подій на Євромайдані вона, за вказівкою керівництва і голови суду, втручалась в систему автоматичного розподілу у Голосіївському суді для визначення “потрібних” суддів, які розглядали клопотання про запобіжний захід учасникам акцій протесту. У червні цього року суддя Печерського суду Олександр Соколов скасував повідомлення про підозру для Паламарчук.