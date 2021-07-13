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Апеляційний суд залишив під арештом обвинуваченого у держзраді генерала СБУ Шайтанова

Строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжено до 23 серпня.

Апеляційний суд залишив під арештом обвинуваченого у держзраді генерала СБУ Шайтанова
Фото: Вікторія Матола

Колишнього співробітника СБУ генерал-майора Валерія Шайтанова, обвинуваченого у державній зраді та організації теракту, залишено під вартою.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

"13 липня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого Ш. строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 23 серпня 2021 року", - сказано в повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, Шайтанов обвинувачується за ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 ("Терористичний акт"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу України.

У квітні 2020 року контррозвідка СБУ провела спецоперацію із викриття протиправної діяльності Шайтанова та зібрала доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами.

СБУ стверджує, що Шайтанов "перебував в агентурному зв'язку" з полковником ФСБ Росії Ігорем Єгоровим. За версією слідства, він передавав у Росію інформацію про українські спецслужби, планував теракти в Україні і підібрав виконавців з числа колишніх спецпризначенців. За це ФСБ нібито обіцяла йому 200 тисяч доларів США і російське громадянство.

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