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ВАКС засудив до 4 років позбавлення волі колишнього працівника СБУ

Підсудному закидали хабар у 50 тисяч доларів, але довести не змогли.

ВАКС засудив до 4 років позбавлення волі колишнього працівника СБУ
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 9 липня, винесла вирок колишньому оперуповноваженого Головного управління СБУ у Києві та Київській області. НАБУ та САП обвинувачували його зловживання впливом та отримання хабаря.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

У липня 2016 року на одному з підприємств Київської області відбувся обшук, під час якого було вилучено виробниче обладнання для обробки бурштину та бурштинова сировина вагою 55 кг. Підсудний, який тоді працював у СБУ, запропонував за 50 тисяч доларів вплинути на слідчого суддю, щоб компанія змогла швидше повернути обладнання.

Підозру експрацівнику СБУ повідомили лише у вересні 2018 року, коли він вже працював у Державній фіскальній службі.

Суд визнав колишнього оперативника винним за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі і заборонив протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Водночас НАБУ і прокурори не змогли довести обвинувачення за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу, тому за нею колишнього оперативника виправдали.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.

В САП заявили, що скористаються цим правом, бо не погоджуються з вироком ВАКС.

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