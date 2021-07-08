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Кабмін пропонує ухвалити персональні санкції щодо режиму Лукашенка

На ухвалення відповідного рішення відводиться 1 місяць.

Кабмін пропонує ухвалити персональні санкції щодо режиму Лукашенка
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України пропонує внести на розгляд Ради нацбезпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій строком на три роки до топ-посадовців Білорусі.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 7 липня № 749-р.

Санкційний список пропонується доповнити вищими посадовими особами БІлорусі, серед них:

  • Олександр Лукашенко;
  • Віктор Лукашенко - старший син Олександра Лукашенка, радник з питань нацбезпеки і член Радбезу Білорусі;
  • Ігор Сергієнко - глава адміністрації Лукашенка;
  • Наталія Ейсмонт - речниця Олександра Лукашенка;
  • членів ЦВК, її очільника та заступників;
  • очільника КДБ БІлорусі, його заступниківта колишнього голову організації;
  • голову слідчого комітету та його заступників;
  • міністра та ексміністра внутрішніх справ Білорусі, їхніх заступників;
  • командира спецназу Білорусі.

Таке рішення пропонується ухвалити у зв’язку з рішеннями Ради ЄС 2020/1388 від 2 жовтня 2020 року та 2020/1650 від 6 листопада 2020 року про запровадження обмежувальних заходів до фізичних осіб, причетних до фальсифікацій результатів президентських виборів у Білорусі.

На ухвалення відповідного рішення відводиться 1 місяць.

Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ Євген Єнін ще у кінці травня говорив, що дипломати підготували пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.

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