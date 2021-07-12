Арешт координатору організації ОПЗЖ "Патріоти - За життя" Ширяєву продовжили на два місяці

Суд Харкова продовжив тримання під вартою координатора ГО "Патріоти - За Життя" Олега Ширяєва на два місяці - до 9 вересня.

Про це повідомляє hromadske.

Ширяєва затримали у справі про рейдерське захоплення елеватора на Харківщині 2018 року. 6 липня Київський райсуд Харкова арештував Ширяєва без права на заставу. Запобіжний захід було обрано до 12 липня, бо цього дня спливає термін досудового розслідування в справі, де він є підозрюваним.

"Я вважаю це рішення політичним. Мої адвокати в засіданні висловили позицію щодо того, що нам не повідомляли про виклики", - сказав він.

Прокурори просили продовжити тримання під вартою Ширяєву, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на свідків, інших фігурантів, а також знищення або спотворення речових доказів. Адвокати ж просили відмовити у задоволенні клопотання, наголошуючи на тому, що основне провадження щодо елеватора вже розглядає суд і обвинувачені перебувають на волі.

Також адвокати наголосили на тому, що Ширяєв у 2018 році сплатив мільйонну застава, тому щодо нього не можуть застосовувати два запобіжні заходи одночасно. Крім того, вони зазначили, що 21-29 червня Ширяєв перебував вдома у Харкові.

За словами захисників, про перебування Ширяєва слідчі знали, але не вжили дій для зв'язку з ним й оголосили його в розшук.

Ширяєва затримали 6 липня через нібито те, що він не з'являвся до слідчого задля ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, 11 вересня 2018 року в селі Занки Зміївського району під час спроби рейдерського захоплення приватного елеватора сталася масова бійка зі стріляниною. Було поранено сімох людей, включаючи заступника начальника Зміївського райвідділу поліції. На місці затримано до пів сотні осіб, 22-м із них пред'явлено підозру в скоєнні групового хуліганства із застосуванням зброї.

На наступний день міністр МВС Арсен Аваков заявив, що поліція обґрунтовано підозрює, що групу зловмисників очолював екскомандир роти МВС Олег Ширяєв. Його затримали 12 вересня і відправили в ізолятор тимчасового утримання, а через день повідомили про підозру.

13 листопада Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу в 1 млн 4340 грн. Всі обвинувачення на свою адресу він заперечує.

Минулого року Ширяєв став куратором всеукраїнського руху Іллі Киви "Патріоти - за життя".