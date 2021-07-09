"Голосіївського стрільця" відправили у СІЗО

Іван Мартинюк стверджує, що захищав свою власність від колекторів.

Суд обрав запобіжний захід киянину Іванові Мартинюку, який 7 липня через двері своєї квартири поранив поліцейського та ще двох осіб.

Підозрюваного у замаху на вбивство чоловіка Голосіївський суд Києва взяв під варту до 5 вересня.

За інформацією Громадського, Мартинюк стверджує, що захищав свою власність від колекторів.

Нагадаємо, 7 липня близько 11:00 мешканець квартири по проспекту Голосіївському через зачинені двері здійснив постріли з мисливської рушниці у бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши одного поліцейського, а також двох цивільних осіб, які стояли поряд.

Патрульний отримав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один постраждалий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки та живота, інший чоловік - уламкове пошкодження правого плечового суглоба.

Чоловік відмовлявся відчинити двері, погрожував відкрити вогонь і спробував підпалити квартиру.

Його затримали спецпризначенці поліції.