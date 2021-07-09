Де можна купити квартири з терасою на лівому березі Києва

У кожного з нас свої сценарії відпочинку. Дехто увесь тиждень мріє про вихідні, щоб виїхати на дачу або природу. А дехто не готовий чекати так довго. Його сценарій – це зручне крісло, філіжанка кави на відкритому просторі, читання в гамаку, денні сонячні ванни або барбекю біля власної квартири. Це зручно і економічно тому, що не витрачається зайвий час і не потребує додаткових фінансувань, таких як пальне або взагалі будівництво дачі.

З першим варіантом все зрозуміло. А як реалізувати другий сценарій? Насправді все набагато простіше, ніж здається спочатку.

Квартири з терасами – нова реальність

Американці давно зрозуміли, що життя має бути «розумним». І якщо ми беремо участь у скаженій гонці під назвою «життя», то в нас має бути й свій pit stop. А яка можливість розслабитися та перепочити людині, яка проживає у квартирі? Власне тераса повною мірою може стати твоїм pit stopом. Тут можна перепочити в будь-яку вільну хвилину.

Тераса – це примикаюча до квартири територія, яка є просто неймовірним доповненням. Сучасні тераси можуть використовуватися для самих різних цілей. Наприклад, сади на відкритому повітрі стають все більш популярними в міських районах. Гарний сад посеред галасливого міста дуже освіжає і омолоджує. На терасі також можна встановити невеликий басейн і перетворити простір в прекрасний оазис. Зручно вмоститися на терасі, де, до речі, можна обладнати ігрову зону для дитини. Можна зайнятися фітнесом у вільну годину. Йога, TRX-тренінг або інші варіанти індивідуальних тренувань доступні для тебе саме тобі, коли в тебе є вільний час. Більше не потрібно прив’язуватися до розкладу спортзалу та витрачати на це зайві кошти.

Для прийняття гостей також відкривається безліч можливостей. Тепер можна не лише замовляти піцу та суші, а й зробити барбекю або гриль-вечірку. І все це не виходячи зі своєї квартири. Якщо день з палючим сонцем, то сховатися можна під тенти, парасолі або перголу.

Уявіть, що ви виходите на красиву відкриту терасу з неймовірно красивими видами. Звучить непогано, правда? Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам знайти свою квартиру з терасою, де ви зможете відключитися і забути про повсякденні стреси.

Квартири з терасами в Києві на лівому березі

При ретельному вивченні пропозицій на ринку нерухомості, ми з’ясували, що пропозицій на квартири з терасами на лівому березі Дніпра в Києві майже немає. А те, що пропонують має захмарну вартість. Ціни стартують від чотирьох мільйонів гривень.

А от за 10-15 хвилин від метро Харківська/Бориспільска, в мальовничому Щасливому ми знайшли надзвичайні пропозиції дворівневих квартир з терасами.

Квартири з терасами в ЖК «7я»

Житловий комплекс «7я» https://zhk-7ya.domira.com.ua/ від девелопера Domira Group https://domira.com.ua/ має зручне розташування. В Щасливому розвинена транспортна інфраструктура місцевого значення та сполучення з Києвом. Поряд з ЖК дитячі садки, школа, медичні заклади – муніципальні та приватні, магазини та аптеки.

Сам ЖК радикально відрізняється від звичних нам «кам’яних джунглів» - невисока поверховість, облаштовані подвір’я та свіже повітря з Дарницького лісництва. Все це заспокоює і знімає психологічний тиск, який зазвичай викликають в нас хмарочоси , розташовані немов в мурашнику.

В ЖК «7я» є кілька різних планувань квартир з терасами. Зазвичай це 2-3 кімнати на першому рівні та 1 кімната з терасою на другому. Квартири відрізняються між собою внутрішнім плануванням та типом терас. Тому і мають відповідні назви - «Фітнес», «СПА», «Барбекю». Кожен сам обирає, на що буде робити акцент у відпочинку.

Найприємніша новина – площа терас сплачується лише на 30%. А це означає, що є чудова нагода купити квартиру з власною лаунж-зоною.

Щоб обрати квартиру своєї мрії, досить зателефонувати в відділ продажу, та домовитися про зустріч. Пам’ятай, твоя квартира чекає на тебе.