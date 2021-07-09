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В Києві викрили схему продажу місць та організації поховань на закритих кладовищах

Суми становили від 3 тисяч доларів за місце.

В Києві викрили схему продажу місць та організації поховань на закритих кладовищах
Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці викрили схему з незаконного продажу місць та організації поховань на закритих та напівзакритих кладовищах Києва.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора та СБУ.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру особі в пособництві в одержанні службовими особами столичної Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спецкомбінат ПКПО» неправомірної вигоди у значному розмірі, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, декілька посадовців комунального підприємства налагодили незаконний механізм одержання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання.

До протиправної діяльності її організатори залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних кладовищ, і вимагали гроші.

Задокументовано факт отримання зловмисниками 3 і 5 тисяч доларів за виділення двох місць на Лісовому кладовищі.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали одного з посередників під час одержання 6 тисяч доларів США за виділення ще одного місця для поховання.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та інших учасників протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, 26 червня у приміщеннях комунальних ритуальних служб Лісового кладовища провели обшуки.Правоохоронці повідомляли, що слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження 2019 року.

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