Голова одного з судів в Одеській області попався на хабарі

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові одного з міськрайонних судів Одеської області за підозрою в шахрайстві. Йому та ще одному адвокату інкримінують виманювання грошей у громадянина за прийняття позитивного судового рішення.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Голова суду за посередництва адвоката пообіцяв мешканцю Одещини забезпечити прийняття іншим суддею позитивного рішення. Раніше цивільна дружина громадянина вже виграла у цьому суді справу щодо стягнення заборгованості з підприємства-боржника. Однак, у визначені терміни гроші не були перераховані, тому вона звернулась до суду щодо поновлення строків пред’явлення виконавчого документа. Спочатку суддя та адвокат планували отримати від громадянина 700 тис. гривень, а потім зменшили суму до 6 тис. доларів США", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці спершу задокументували передачу 3,5 тис. доларів, а під час отримання решти 2,5 тис. доларів адвоката затримали.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Справу кваліфікували не як отримання неправомірної вигоди, що є підслідністю НАБУ, а як шахрайство (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу).

В Одеській області є три міськрайонних суди - у Білгороді-Дністровському, Ізмаїлі та Подільську.