Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

Рішення слідчий суддя Сергій Вовк ухвалив вранці у п‘ятницю, 9 липня, передає "Укрінформ".

Засідання почалося о 9-й ранку 8 липня і тривало близько 13 годин.

Після цього слідчий суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати і заявив, що оголосить рішення 9 липня вранці.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати своє місце проживання строком до 07.09.2021 року включно", – оголосив суддя.

Нагадаємо, що Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.