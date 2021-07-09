Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
В порту Дубая пролунав потужний вибух
В порту Дубая пролунав потужний вибух
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
ГоловнаСуспільствоЖиття

Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня

Засідання почалося о 9-й ранку 8 липня і тривало близько 13 годин.

Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня
Фото: Lb.ua

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

Рішення слідчий суддя Сергій Вовк ухвалив вранці у п‘ятницю, 9 липня, передає "Укрінформ".

Засідання почалося о 9-й ранку 8 липня і тривало близько 13 годин.

Після цього слідчий суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати і заявив, що оголосить рішення 9 липня вранці.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати своє місце проживання строком до 07.09.2021 року включно", – оголосив суддя. 

Нагадаємо, що Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні. 

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також