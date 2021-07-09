Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба штабу ООС.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Фото: facebook.com/sumyrtcksp

За даними Сумського районного військкомату, загинув сержант Євгеній Курасов, який служив у 15-му окремому мотопіхотному батальйоні "Суми".

"8 липня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав вогневе поранення несумісне з життям сержант Курасов Євгеній Олександрович, заступник командира бойової машини - навідник оператор військової частини А4532. Євгеній був родом з села Локня, Сумського району Сумської області. Служив у військовій частині з жовтня 2019 року. 08 липня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно", - сказано в повідомленні.

Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна задовільний.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру.

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар'їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку 9 липня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.