КМДА дозволила реконструювати садибу Терещенків в офісний центр

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації дозволив реконструювати 150-річну садибу родини Терещенків на бульварі Тараса Шевченка, 34/11, в офісний центр. Об'єкт має статус пам’ятки архітектури.

Про це повідомила ексдепутатка Київської міської ради Олена Терещенко, чий чоловік Мішель Терещенко є спадкоємцем садиби. За її словами, Київська прокуратура дізналася, що ще в 2020 році КМДА затвердила проєкт реконструкції об'єкта.

"Злочинний проєкт забороненої законодавством перебудови (реконструкції) безцінної пам'ятки архітектури, яка передбачає надбудову і перебудову існуючих будівель садиби під офісний центр, в результаті якої ця перлина архітектури роботи Краузе повністю втратить свою автентичність. Тобто чиновниками КМДА узгоджене знищення Садиби Терещенко", - зазначила Терещенко.

Особняк у стилі неоготика побудували в 1874-1875 роках за проєктом київського архітектора Андрія-Фердінанда Краусса. Пам’ятка архітектури взята на облік рішенням Київради в 1986 році. У 1998 році взято на облік також флігель як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

За даними розслідування "Схеми", у 2004 році київська влада оголосила конкурс для потенційних інвесторів для садиби. Переможцем обрали "Укрнафту". Уже невдовзі після укладання інвестиційного договору з містом "Укрнафта" передала свої права на будинки "Центрелеватормлинбуду". Цю компанію до конкурсу не допустили.

У 2007 році садибу, площа якої становить понад 1000 квадратних метрів, передали ПАТ "Центрелеватормлинбуд" за інвестиційним договором, у тому числі з умовою провести реставрацію пам’ятки. Проте будівля й досі перебуває у занедбаному стані та руйнується. Це може призвести до її фактичного знищення.

У червні цього року прокуратура звернулась до суду з вимогою повернути будівлю у комунальну власність. Правоохоронці встановили, що у 2008 році між структурними підрозділами КМДА та приватним товариством укладено "нікчемні угоди, якими пам’ятку фактично передано у приватну власність поза приватизаційною процедурою".