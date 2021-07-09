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Міграційна служба попередила про затримки в оформленні документів

Затримки виникли через технічні несправності.

Міграційна служба попередила про затримки в оформленні документів
Фото: from-ua.com

Державна міграційна служба повідомила про затримки в оформленні документів в окремих підрозділах через технічні несправності.

"На жаль, технічні несправності на каналах зв'язку та обладнанні Міграційної служби зберігаються і досі. Як наслідок, маємо тимчасові затримки оформлення документів у окремих підрозділах ДМС. Наші спеціалісти роблять все можливе, аби всі бажаючі якнайшвидше могли оформити або отримати вже виготовлені документи", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що громадянам, які були зареєстровані в електронній черзі, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватися знову. Подача їх документів буде забезпечена без нового запису в чергу.

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