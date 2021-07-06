За останні дев'ять місяців посвідки на постійне проживання в Україні отримали 662 громадянина Білорусі

За період від 1 серпня 2020 по 1 червня 2021 посвідки на постійне проживання в Україні отримали 662 громадянина Білорусі. Іще 2772 білоруси отримали посвідки на тимчасове проживання.

Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит LB.ua.

"Станом на 01.06.2021 на обліках територіальних органів ДМС перебуває 18 громадян Республіки Білорусь, яких визнано біженцями в Україні, та 7 громадян Республіки Білорусь, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту", – повідомляється у відповіді.

Після серпневих протестів, викликаних оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів, і до грудня 2020 року, за даними Державної міграційної служби України, 369 громадян Білорусі отримали посвідку на постійне проживання, 1533 — посвідку на тимчасове проживання в Україні, як повідомляло "Суспільне".

Таким чином із грудня 2020 по червень цього року посвідку на тимчасове проживання отримали ще 1239 білорусів.

Докладніше про те, як адаптуються в Україні громадяни Білорусі, читайте в матеріалі LB.ua «Якщо я повернуся, то думаю, на мене чекатиме лиш таксі в КДБ». Історії білорусів, які вимушено переїхали в Україну".