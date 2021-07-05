Кулеба спростував заяви Лукашенка про контрабанду зброї і закриття кордону

"Потрібно розуміти, що Лукашенко - це людина, щодо якої потрібно робити факт-чекінг".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви Олександра Лукашенка про контрабанду зброї з України і закриття кордону.

"Він любитель резонансних заяв, він розмовляє дуже часто заголовками, які одразу потрапляють в медіа", - сказав міністр на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика" в понеділок, 5 липня.

"Тут потрібно зберігати спокій і розуміти, що Олександр Лукашенко - це людина, щодо якої потрібно робити реальний факт-чекінг. І запевняю вас, що його заява про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройде жоден факт-чекінг, бо це просто не відповідає дійсності за жодним параметром. Як і його заява про те, що кордон закрився. За моєю інформацією станом на зараз кордон працює", - сказав Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що Україна не шукає конфлікту, але буде жорстко захищати свої інтереси, якщо хтось цей конфлікт буде намагатися нав'язати.

Кулеба також прокоментував залежність українського ринку від білоруського палива та мінеральних добрив.

"На жаль, так сталося історично, що ми стали споживачем пального з Білорусі. За деякими позиціями [у неї] майже монопольне становище. Я вважаю, що цю ситуацію потрібно виправляти. Ми не можемо покладатися на Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка. Ми не можемо дозволити собі мати будь-який важіль впливу на Україну. Тому нам потрібно диверсифікувати ці постачання", - сказав Кулеба.

Водночас він нагадав, що продаж пального Україні є важливою складовою економіки Білорусі, тому "Олександр Лукашенко і не стріляє собі в ногу, намагаючись якось використати цей важіль".

Нагадаємо, 2 липня Лукашенко під час урочистих зборів до Дня незалежності Білорусі заявив про викриття "сплячих" терористичних осередків. До них, за словами Лукашенка, причетний цілий ряд країн, в тому числі й Україна.

Він заявив, що з України в Білорусь надходить величезна кількість зброї, і наказав прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.

Лукашенко не вперше робить голослівні заяви про те, що з України в Білорусь контрабандою переправляють зброю.

У 2019 році Лукашенко вже говорив, що Білорусь наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї. Прикордонному комітету Білорусі тоді довелося пояснювати, що пункти пропуску продовжують функціонувати в звичайному режимі, а "кордон закрито для незаконослухняних громадян і злочинних елементів".

Пізніше він називав Україну "форпостом політичних провокацій", а також заявляв про затримання групи терористів, що нібито "тоннами ввозила зброю" в Білорусь через Україну.