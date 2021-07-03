Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський втретє звернувся зі словами підтримки до української збірної з футболу, яка зіграє сьогодні у Римі зі збірною Англії.

“Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають “батьками футболу», у нас – один із наймолодших складів на цьому Євро. Так от – сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей”, – заявив він, інформує Телеграм-канал Зеленського.

Зеленський закликав футболістів “ловити гру”: “думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на мить не забували: з вами на полі – 40 мільйонів українців!”.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, 29 червня збірна України обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Перед грою Зеленський зателефонував футболістам по відеозв'язку.

Після перемоги президент привітав збірну України з історичним виходом до вісімки найсильніших на Євро-2020.

У суботу, 2 липня Президент закликав влаштувати "перекличку найбільшого, 40-мільйонного сектору фанатів".