Тимошенко: “Батьківщина” відкриває гарячу лінію для випадків захоплення земель

«Батьківщина» починає об’єднувати всі патріотичні сили в громадах, щоб до осені зібрати потужний потенціал для проведення «земельного» референдуму.

Про це під час пресконференції за результатами робочого візиту до Тернопільської області зазначила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Ми не можемо бути наївними, слухати позитивні, але порожні обіцянки влади. Ухвалений «слугами народу» за наполяганням президента закон про продаж землі не має аналогів у світі. Так званий «ринок землі» не дозволить жити та працювати фермерам, а людям – зберегти землі в постійному користуванні, зокрема городи. Це підготовка до монопольного володіння українською землею великими корпораціями», – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона повідомила, що напередодні відвідала центральний ринок Тернополя, де до неї підходили малі підприємці й скаржилися, що за два роки їх фактично позбавили права на роботу і на життя.

«Ринки – це єдиний стримувач зростання цін, це ціновий баланс, який є сьогодні в країні. Там можна купити дешевше, якісніше, ніж те, що продається в супермаркетах. Але родини не можуть звести кінці з кінцями, а до того ж їх душать тарифами. До мене також підходили люди, які бояться втратити свою сільськогосподарську землю, і ті, хто вже втратив її, тому що фермери вже сьогодні потрапили в систему цинічно спланованого рейдерства», – обурилася Юлія Тимошенко.

За її словами, обіцянки влади про те, що в Україну прийдуть великі корпорації, вкладуть інвестиції та наведуть лад з українською землею завершаться недопустимими речами: прибуток від землі не належатиме Україні, без податків залишаться громади, а держава позбавиться впливу на продовольчу безпеку.

«Делеговані від «слуг народу» представники ЦВК заблокували проведення «земельного» референдуму, але ми будемо й надалі пробивати організацію волевиявлення. У Конституційному суді є абсолютна більшість суддів, готових визнати неконституційність закону про розпродаж землі та зупинити його дію. І хоч його роботу заблоковано, ми будемо спільно з фермерами добиватися його засідання. Також ми звертаємося до людей по всій країні з проханням не продавати свої паї, допоки не зміниться ця влада і не буде побудована цивілізована система поводження з землею. А у випадку захоплення землі у людей, наша партійна команда по всій країні відкриває гарячі телефонні лінії, щоб, як «швидка» допомога, реагувати і захищати їх», – додала лідер «Батьківщини».