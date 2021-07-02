Блогерку Ірму Крат позбавили акредитації в Раді за напад на Потураєва

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова вирішив позбавити акредитації до парламенту блогерку Ірму Крат. У четвер, 1 липня, вона зірвала брифінг в парламенті, напавши на депутата Микиту Потураєва.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на голову підкомітету з питань права громадян на інформацію Тетяну Цибу (фракція "Слуга народу").

"Комітет прийняв рішення про позбавлення її акредитації і засудив її дії", - сказала Циба.

Нагадаємо, що 1 липня Крат намагалася побити Потураєва начебто у знак протесту проти запуску ринку землі.

Жінка має скандальну репутацію і чи не найбільше відома завдяки тому, що у 2015 році звинувачувала президента України Петра Порошенка в тому, що її коханець був спеціально підісланим агентом СБУ.