Уряд України робить значні зусилля для викорінення торгівлі людьми, - Держдеп США

Водночас уряд не відповідає мінімальним стандартам за ключовими напрямками.

Уряд України не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо викорінення торгівлі людьми, але робить значні зусилля для цього.

На це вказує доповідь Державного департаменту США щодо торгівлі людьми у частині, яка стосується України, передає Голос Америки.

Як відзначає доповідь, загалом український уряд продемонстрував збільшення зусиль у порівнянні із попереднім періодом. Це включає збільшення верхньої межі допомоги жертвам, розширення переліку доступних послуг, продовження обвинувальних вироків щодо торгівців, проведення інформаційних заходів.

Водночас, відзначає доповідь, уряд не відповідає мінімальним стандартам за ключовими напрямками. Проводяться розслідування та висуваються звинувачення значно меншій кількості підозрюваних у торгівлі людьми.

"Реструктуризація урядових інститутів надалі заважала зусиллям правоохоронних органів, і чималій кількості прокурорів, найнятих на роботу нещодавно, бракує підготовки, що стосується безпосередньо торгівлі людьми", - відзначає доповідь.

Держдеп також звертає увагу на "поблажливі вироки" судів, внаслідок яких більшість засуджених торговців людьми уникають ув'язнення.

Доповідь називає зусилля правоохоронців недостатніми та звертає увагу на повідомлення про участь у торгівлі людьми офіційних осіб, включно із посадовцями правоохоронних органів, які протидіють торгівлі людьми.

Раніше Міжнародна організація з міграції побачила збільшення кількості випадків торгівлі людьми в Україні у 2020-му на тлі пандемії. У березні Голова МОМ в Україні Ан Нгуєн назвав ключовим викликом у боротьбі з торгівлею людьми у країні брак розуміння та стереотипи щодо торгівлі людьми.

За даними МОМ, у 2019-му році в Україні організацією було виявлено 1345 осіб постраждалих від торгівлі людьми. При цьому, провідною формою експлуатації названо примусову працю (93,3%), за якою слідує сексуальна експлуатація (5,6%). 68% постраждалих від торгівлі людьми виявлених МОМ становили чоловіки.