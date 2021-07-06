Справи Майдану: обвинувачений у завідомо незаконному затримані активістів заявив про відвід судді

У цій справі відвели майже всі судді, адже справа розглядається в Дніпровському суді, а обвинувачуваним є ексслідчий саме Дніпровського райвідділу міліції.

У Дніпровському суді Києва 5 липня мало відбутися підготовче засідання у справі щодо завідомо незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності майданівців, у якій обвинувачується колишній слідчий Дніпровського районного відділу міліції Києва Артем Сахнюк. На початку засідання Сахнюк заявив відвід судді Інні Омельян.

Він аргументував свою позицію тим, що суддя Омелян знайома з іншими суддями Дніпровського райсуду, які допитувалися у межах досудового розслідування, де він є обвинувачуваним.

Фото: Тетяна Безрук Артем Сахнюк та адвокат Сергій Тимощук перед початком судового засідання

“А окремі судді притягаються до кримінальної відповідальності. З цими суддями я знайомий, у зв’язку із тим, що із 2010 по 2015 роки я перебував на посаді слідчого - слідчого відділу Дніпровського районного управління - контактував з ними по робочим питанням згідно вимог КПК”, – звернувся до суду із клопотанням обвинувачений.

Він додав, що в разі призначення судового розгляду на підставі обвинувального акту судді "доведеться надавати правову оцінку рішенням слідчим суддям Дніпровського районного суду, які ухвалені за результатами моїх клопотань, які на думку сторони обвинувачення є незаконними”.

Прокурор Офісу генерального прокурора Олег Гаркуша у клопотанні про відвід судді Омелян не заперечував і зазначив, що також вважає, що є підстави для відводу судді. У коментарі для LB.ua прокурор розповів, що у Дніпровському суді у цій справі відведені майже всі судді.

“Залишилась суддям Омелян, на яку випав авторозподіл. Ця суддя була новопризначена до цього суду. Але в той же час ми також заявляли клопотання про відвід, фактично з тих самих підстав, що і обвинувачений заявив. Щоб інший суд розглядав, оскільки дійсно, можуть опосередковано здійснювати вплив на суддю і це може вплинути на об’єктивність. Тим більше, що вона має надавати оцінку фактично тим рішенням її ж колег, які навіть і зараз працюють на теперішній час в цьому суді. Деякі судді є обвинувачені в цьому провадженні, є суддя, стосовно якого розглядається справа у Бориспільському суді, стосовно однієї судді розглядається в Броварському суді і також є справа, яка наразі перебуває в Голосіївському суді стосовно колишнього голови Дніпровського суду. Це стосовно цих самих подій, які інкримінуються і нашому обвинуваченому,” - додав Олег Гаркуша.

Артем Сахнюк обвинувачується у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зібрань, зловживання владою та службовим становищем, службовому підробленні, завідомо незаконному затриманні та притягненні до кримінальної відповідальності чотирьох осіб.