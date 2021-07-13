Рада ухвалила закон про запуск роботи ВККС з правками Зеленського

Верховна Рада проголосувала за закон №3711-д, пропозиції до якого після вето надав президент Володимир Зеленський.

За поправки президента в закон проголосували 305 депутатів.

Міністр юстиції Денис Малюська під час представлення шести правок зазначив, що ухвалений законопроєкт потребував корегування, через що був ветований.

"Пропозиції полягають у наступному: виправити технічну помилку, яка внесла плутанину, зокрема щодо того, коли вважається рішення прийнятим, хто з членів Конкурсної комісії проголосував за рішення – у випадку, коли є більшість голосів. Друге – необхідність встановлення того, що ВККС вважається повноважною, коли до її складу обрано щонайменше шість суддів або колишніх суддів з метою забезпечення незалежності судової гілки влади, а також щодо забезпечення принципу правової визначеності – виключення положень про залучення ескпертів для надання допомоги членам конкурсної комісії", – повідомив міністр.

Він зазначив, що пропозиції президента підтримав профільний комітет.

Член регламентного комітету парламенту, нардеп "Слуги народу" Павло Фролов у блозі на "Цензор.нет" пояснив: президент пропонує, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) буда повноважна за умови призначення не менше 11 членів, шестеро з яких – судді або судді у відставці. Він також пропонує виключити положення, згідно з яким на запит комісії чи окремих її членів для забезпечення діяльності комісії могли бути залучені інші фахівці та експерті/міжнародні організації, та натомість пропонує, щоб на запит члена першого складу Комісії можна було б залучати помічників/перекладачів тощо, роботу яких зможуть оплачувати за рахунок донорських коштів.

Загалом закон встановлює, що Вища рада правосуддя (ВРП) буде визначати кількість суддів: у місцевих та апеляційних судах з урахуванням висновку Державної судової адміністрації, а у Верховному Суді – з урахуванням висновку Пленуму Верховного Суду. ВККС вважатиметься повноважною за умови призначення не менше 11 із 16 членів за результатом конкурсу, який матиме два етапи перевірки: перший етап – на доброчесність – проводитиме Конкурсна комісія з питань доброчесності (кандидатури до неї надаватимуть Рада суддів – трьох осіб із числа суддів та суддів у відставці; міжнародники, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, – інших трьох осіб).

Ці члени Комісії працюватимуть на громадських засадах, але їм зберігатиметься середній заробіток за основним місцем роботи, а міжнародникам компенсуватимуть з бюджету витрати на проживання та переїзд). Другий етап перевірки – на компетентність – проводитиме ВРП. Комісія з доброчесності пропонуватиме не менш ніж по дві кандидатури на одну посаду члена ВККС (тобто загалом не менше 32 кандидатів) мінімум чотирьома голосами Конкурсної комісії (в т.ч. по 2 голоса як від міжнародників, так і від суддів).

"Одна із ключових – поправка про вирішальність двох голосів міжнародників при рівному розділі голосів три на три", – зазначив Фролов.

Після ухвалення цього закону міжнародні партнери України привітали це рішення, оскільки вирішальна роль надавалася саме міжнародникам, що, як очікується, допоможе уникнути корупційних ризиків.

Ухвалення закону дозволяє запустити процес добору суддів, дефіцит яких складає близько 2000 кадрів по країні, що затягує судові процеси, адже на одного судді припадає більше справ.