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Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"

Вона додала, що "Німеччина буде і далі виступати за прогрес в реалізації Мінських домовленостей".

Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель реагує під час засідання Бундестагу, Берлін, 30 січня 2020 р.
Фото: EPA/UPG

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає необхідною імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в Німеччині, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Необхідна імплементація “формули Штайнмайєра” в українське законодавство. Ми хочемо досягти проведення виборів в цих регіонах (тимчасово окупованих територіях Донбасу - ред.)", - сказала Меркель.

Вона додала, що "Німеччина буде і далі виступати за прогрес в реалізації Мінських домовленостей".

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підписала "формулу Штайнмаєра" у Мінську. Її суть полягає в особливому статусі для Донбасу, який набуде чинності після проведення там чесних демократичних місцевих виборів. Росія при цьому повинна вивести своїх солдатів і техніку з Донбасу. Підписання було однією з передумов зустрічі президентів країн "Нормандської четвірки". 

Формула була запропонована Франком-Вальтером Штайнмаєром – нині президентом Німеччини, а тоді – міністром закордонних справ. 

В інтерв'ю LB.ua представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков повідомив, що "формула Штайнмайєра" давно прописана у законі про особливий статус Донбасу.

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