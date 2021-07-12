Зеленський привітав Санду з успішним проведенням парламентських виборів у Молдові

Він також повідомив, що Україна почала спорудження магістралі, яка з’єднає Київ і Кишинів.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом республіки Молдова Майєю Санду і привітав її з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Зеленський висловив упевненість, що перемога демократичних проєвропейських сил на виборах у Молдові відкриває шлях до реалізації програми амбітних внутрішніх перетворень, створює умови для активізації двосторонніх відносин за всіма напрямками.

Він також висловив переконання, що Україна та Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції, зокрема в контексті діяльності "Асоційованого тріо" за участю України, Молдови та Грузії.

Зеленський і Санду констатували необхідність активізації українсько-молдовської економічної взаємодії та реалізації конкретних проектів.

"Так, Глава держави зазначив, що Україна вже почала спорудження сучасної магістралі, яка з’єднає Київ і Кишинів, та будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер", - йдеться в повідомленні.

Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

Нагадаємо, в неділю в Молдові відбулися дострокові вибори до парламенту.