У Мінінфраструктури пояснили укладання угоди з урядом Китаю

Міністерство стверджує, що про підписання договору повідомили через тиждень, бо текст пресрелізу узгоджували весь цей час.

Міністерство інфраструктури оприлюднило роз'яснення щодо підписання міжурядової угоди з Китайською Народною Республікою щодо поглиблення співпраці в галузі будівництва інфраструктури.

На сторінці міністерства в Facebook заявили, що повідомили про угоду фактично через тиждень після її підписання через те, що "пресреліз проходив погодження з обох сторін".

"Процес перекладу та погодження зайняв певний час і, у результаті, китайська сторона опублікувала свій реліз 5 липня, а українська сторона — 6 липня. Окрім того, напередодні підписання угоди, 16 червня, було прийняте та оприлюднене на офіційному сайті розпорядження Кабінету Міністрів України про підписання угоди. У зв’язку з цим, наголосимо на тому, що такі словосполучення як «приховування підписання угоди» або «таємна угода», які використовували окремі медіа, є оціночними маніпулятивними судженнями та не відображають реального стану речей", – йдеться у роз'ясненні.

У міністерстві також зазначили, що підписання цього договору було заплановано ще в 2017 році в межах міжурядової співпраці.

Нагадаємо, що 6 липня на сайті українського Мінінфраструктури повідомили, що 30 червня міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр комерції Китайської Народної Республіки Ван Веньтао підписали міжурядову угоду про розширення співпраців між країнами.