Білоруський міністр визнав, що ніякого перекриття кордону з Україною немає

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей визнав, що слова Олександра Лукашенка про перекриття кордону з Україною не потрібно сприймати буквально.

В інтерв'ю пропагандистському ЗМІ Russia Today Макей сказав, що для туристів і звичайних громадян України кордони залишаються відкритими.

"Те, що було сказано, що ми закриваємо кордону, означає, що з урахуванням тих подій, які мали місце в останні дні (а тут від фактів нікуди дітися), я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю, з організацією терористичних актів, анархістами і так далі, все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів. Тому закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян. Але те, що стосується протидії організованій злочинності, спроб організувати тут терористичні акти, - тут ми будемо приймати найжорсткіші заходи", - сказав Макей.

Нагадаємо, 2 липня Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі викрито "сплячі терористичні осередки", до яких нібито причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва. У зв'язку з цим Лукашенко наказав закрити кордон із Україною, пов’язавши це "зі значною кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі".

Наступного дня Держприкордонслужба України заявила, що не помітила ознак перекриття кордону.

Лукашенко не вперше робить голослівні заяви про те, що з України в Білорусь контрабандою переправляють зброю.

У 2019 році Лукашенко вже говорив, що Білорусь наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї. Прикордонному комітету Білорусі тоді довелося пояснювати, що пункти пропуску продовжують функціонувати в звичайному режимі, а "кордон закрито для незаконослухняних громадян і злочинних елементів".

Пізніше він називав Україну "форпостом політичних провокацій", а також заявляв про затримання групи терористів, що нібито "тоннами ввозила зброю" в Білорусь через Україну.