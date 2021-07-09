Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
В порту Дубая пролунав потужний вибух
В порту Дубая пролунав потужний вибух
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
ГоловнаКультура

Центр Помпіду готує виставку сучасного українського мистецтва

Дати її проведення поки не визначені.

Центр Помпіду готує виставку сучасного українського мистецтва
Фото: М17

Центр Помпіду анонсував виставку українського мистецтва у Франції. Про це розповів куратор Центру Ніколя Луччі-Гунтиков під час відкриття форуму «M17 International Art Collectors’ Forum» в Києві. Офіційні дати проведення виставки поки не визначені, на сайті інституції немає інформації щодо неї. Втім, за словами куратора, виставку планують провести у 2022 році  — зокрема,  Луччі-Гунтиков пообіцяв що зробить усе можливе, аби виставку провели до закриття Центру Помпіду на трирічну реставрацію, що заплановане на кінець 2023 року.

Виставка складатиметься з творів українських митців, подарованих Центру Помпіду Українським Клубом Колекціонерів Сучасного Мистецтва. У постійну колекцію Центру, з запропонованих колекціонерами робіт, відібрали 164 твори, переважну більшість яких складають фотоработи митців Харківської школи фотографії: Віктора Кочетова, Олега Мальованого, Євгена Павлова, Юрія Рупіна, Сергія Солонського, групи "Шило", Олександра Супруна, Романа Пятковки. Крім цього, куратори відібрали твори Жанни Кадирової, групи РЕП, Олександра Ройтбурда, Іллі Чичкана, Федіра Тетянича, Стаса Волязловського, Володимира Наумця, Леоніда Войцехова, Сергія Онуфрієва, Олега Соколова.

Нагадаємо, проєкт «Україна в Помпіду» бере свій початок у 2016 році, коли, за ініціативи Зенка Афтаназіва, Президента Українського Клубу Колекціонерів Сучасного Мистецтва (УККСМ), розпочалися переговори щодо проведення виставки в Центрі Помпіду. Серед дарувальників творів  —  сім’я Гриньових, сім’я Павлових, Сергій Лебединський, Володимир Шпільфогель, Андрій Адамовський, Юрій Когутяк, Вадим Мороховський, Зенко Афтаназів, Леонід Комський, Євген Деменок,Тетяна Осадча.

Центр Помпіду – національний культурний центр у Парижі, який входить до переліку топ-5 світових музеїв сучасного мистецтва. Центр Помпіду є 12-м за відвідуваністю музеєм світу із показником у 912,803 візитерів у 2020-му році, і налічує у своїй колекції понад 100,000 робіт періоду ХХ та ХХІ сторіч від авторів зі всього світу, що є найбільшою колекцією сучасного мистецтва в Європі, і другою (після нью-йоркського Музею сучасного мистецтва) – у світі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також