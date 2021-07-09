Центр Помпіду готує виставку сучасного українського мистецтва

Центр Помпіду анонсував виставку українського мистецтва у Франції. Про це розповів куратор Центру Ніколя Луччі-Гунтиков під час відкриття форуму «M17 International Art Collectors’ Forum» в Києві. Офіційні дати проведення виставки поки не визначені, на сайті інституції немає інформації щодо неї. Втім, за словами куратора, виставку планують провести у 2022 році — зокрема, Луччі-Гунтиков пообіцяв що зробить усе можливе, аби виставку провели до закриття Центру Помпіду на трирічну реставрацію, що заплановане на кінець 2023 року.

Виставка складатиметься з творів українських митців, подарованих Центру Помпіду Українським Клубом Колекціонерів Сучасного Мистецтва. У постійну колекцію Центру, з запропонованих колекціонерами робіт, відібрали 164 твори, переважну більшість яких складають фотоработи митців Харківської школи фотографії: Віктора Кочетова, Олега Мальованого, Євгена Павлова, Юрія Рупіна, Сергія Солонського, групи "Шило", Олександра Супруна, Романа Пятковки. Крім цього, куратори відібрали твори Жанни Кадирової, групи РЕП, Олександра Ройтбурда, Іллі Чичкана, Федіра Тетянича, Стаса Волязловського, Володимира Наумця, Леоніда Войцехова, Сергія Онуфрієва, Олега Соколова.

Нагадаємо, проєкт «Україна в Помпіду» бере свій початок у 2016 році, коли, за ініціативи Зенка Афтаназіва, Президента Українського Клубу Колекціонерів Сучасного Мистецтва (УККСМ), розпочалися переговори щодо проведення виставки в Центрі Помпіду. Серед дарувальників творів — сім’я Гриньових, сім’я Павлових, Сергій Лебединський, Володимир Шпільфогель, Андрій Адамовський, Юрій Когутяк, Вадим Мороховський, Зенко Афтаназів, Леонід Комський, Євген Деменок,Тетяна Осадча.

Центр Помпіду – національний культурний центр у Парижі, який входить до переліку топ-5 світових музеїв сучасного мистецтва. Центр Помпіду є 12-м за відвідуваністю музеєм світу із показником у 912,803 візитерів у 2020-му році, і налічує у своїй колекції понад 100,000 робіт періоду ХХ та ХХІ сторіч від авторів зі всього світу, що є найбільшою колекцією сучасного мистецтва в Європі, і другою (після нью-йоркського Музею сучасного мистецтва) – у світі.