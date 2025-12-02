Перша леді Олена Зеленська підписала меморандум про запровадження україномовних аудіогідів у ще 15 музеях Франції.

У Франції ще п’ятнадцять провідних музеїв долучаються до впровадження україномовних аудіогідів.

У Парижі перша леді України Олена Зеленська взяла участь у підписанні меморандуму з Musée de Cluny, який відтепер також пропонуватиме відвідувачам аудіогід українською. Разом із ним до ініціативи приєднується ще 14 музеїв мережі Paris Musées, серед яких Musée d'Art Moderne de Paris, Musée Carnavalet – Histoire de Paris, Les Catacombes de Paris, Petit Palais, Maison de Victor Hugo, Musée Zadkine та інші.

«Вже скоро в цих закладах буде запроваджено україномовний компонент у різних форматах – аіудіогід, цифровий додаток чи буклет українською мовою», — заявила перша леді.

Фото: з фейсбуку Олени Зеленської Перша леді Олена Зеленська в Парижі

Також під час виступу Олена Зеленська підкреслила глибокий історичний зв’язок між Україною та Францією, що сягає часів Анни Ярославни — української княжни та королеви Франції. За її словами, цей факт нагадує, що культурний діалог здатен долати відстані й століття, коли існує прагнення розуміти одне одного.

До проєкту аудіогідів уже приєдналися понад сто музеїв у різних країнах світу.