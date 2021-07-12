Профільний комітет у середу розглядатиме поправки до закону, що дозволять відтермінувати український дубляж, – В'ятрович

Ці поправки пропонують до бюджетного законопроєкту, що не стосується кіно і телебачення.

Бюджетний комітет парламенту в середу розгляне поправки, які дозволять відтермінувати обов'язковість українського дубляжу, що набуває чинності 16 липня. Такі зміни хочуть додати до законопроєкту №5551-2 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини", повідомив у Facebook нардеп Володимир В'ятрович.

"Звичайно, цей проєкт не має жодного стосунку ні до мови, ні до телебачення, і впихання в нього цієї поправки прямо суперечить регламенту. Вже у середу бюджетний комітет Ради, більшість у якому мають «слуги народу», за задумом організаторів цієї авантюри, має наплювати на будь-які закони і проголосувати «за». Причому таблиці поправок до законопроєкту 5551-2 досі нема", – написав він.

За словами В'ятровича, уже в четвер документ хочуть ухвалити в цілому по позачерговому засіданні.

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк раніше повідомив, що до бюджетного законопроєкту пропонують дві правки, номер 13 і 14, які виводять створення та показ фільмів і телепередач з-під дії мовного законодавства.

"Поправка №16 прибирає необхідність діючим держслужбовцям підтверджувати володіння українською мовою. Поправка №17 дозволяє використовувати мову, зокрема, нацменшин в освіті, а це значить — і навчання російською мовою в школах та універах", – пояснив він.

Нагадаємо, що це вже не перша спроба "відсунути" обов'язковість українського дубляжу. У травні нардепи "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, у якому йдеться про відтермінування обов'язкового озвучування фільмів українською мовою. Законопроєкт 5554 передбачав відстрочення на "після карантину" вимог поширення та демонстрування фільмів державною мовою. Пропонувалося, що обов'язковий український дубляж має набути чинності через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року.

З 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону "Про функціонування української мови як державної", яка передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто українська.

Це стосується не лише продуктів кінотеатрів і телебачення, а й сайтів, де демонструють фільми. Надавачі послуг відео на замовлення з використанням мережі Інтернет за наявності в них аудіодоріжок державною мовою для фільмів, доступ до яких можливий з території України, мають забезпечити завантаження такої аудіодоріжки до відповідних фільмів за замовчуванням.

Цей законопроєкт до зали голосування не потрапив – нардепи відхилили включення його до порядку денного.