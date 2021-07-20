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Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)

На фестивалі заплановано виступи чотирьох гуртів з Росії, які нещодавно виступали на фестивалі Atlas Weekend у Києві.

Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Фото: facebook.com/fainemisto

Міська рада Тернополя звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити законність перебування на території країни чотирьох гуртів з Росії, які беруть участь у фестивалі "Файне місто".

Як зазначає пресслужба ТМР, днями "націоналістична організація міста звернула увагу громадськості на факт приїзду на музичний фестиваль «Файне місто» декількох російських гуртів".

У зв’язку з цією ситуацією міська рада офіційно повідомила, що не є співорганізатором зазначеного заходу. Окрім того, сам фестиваль відбувається на території, що належить державному підприємству, та розташована за 7 км від обласного центру.

"Реагуючи на позицію націоналістичної організації, міська рада направила лист-звернення до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії та надіслала відповідний лист до Служби безпеки України та Національної поліції України в Тернопільській області, у якому просить здійснити належну перевірку запрошених гуртів на предмет легітимності їх в’їзду та перебування в Україні", - сказано в повідомленні.

"Місто Тернопіль завжди стояло на захисті українських інтересів, української мови та української культури і надалі продовжуватиме захищати проукраїнські цінності. І музичний фестиваль «Файне місто», який за роки проведення став символом Тернополя, і цього року має підтвердити відданість національним принципам", - наголосили у міськраді.

Міський голова Сергій Надал також звернувся до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії.

Раніше в місцевому осередку "Правого сектору" звернули увагу на те, що на фестивалі "Файне місто" виступлять чотири гурти з країни-окупанта. Там зазначили, що один з гуртів проводив концерт в окупованому Криму.

За даними організаторів фестивалю, цього року на "Файному місті" заплановано виступи гуртів з Росії Louna, Anacondaz, "Порнофільми" та Wildways, які нещодавно виступали на фестивалі Atlas Weekend у Києві.

Цікаво, що "Порнофільми" вже виступали у Тернополі в 2017 та 2018 роках, а Wildways - у 2019-му.

Згаданий у заяві "Правого сектору" гурт, який мав виступи у Криму, - це Anacondaz. Після його виступу на окупованому півострові у 2017 році СБУ на три роки заборонила учасникам в'їжджати в Україну. Оскільки минулого року термін цієї заборони завершився, організатори фестивалю запросили гурт виступати в Тернопіль.

Оновлення. Як повідомив LB.ua речник обласного управління СБУ Петро Королюк, перевірка 21 громадянина Росії завершилася. Спецслужба не виявила законних підстав для їх недопущення до участі у гастролях на даний час. Щодо ще 16 іноземців перевірка триває.

"Співробітники СБУ перевіряють інформацію про наявність або відсутність законних підстав для недопущення таких іноземців до участі у концертах, фестивалях тощо. Про результати перевірки Служба інформує організаторів заходів, і тільки після отримання позитивної відповіді СБУ вони мають право укладати угоди із виконавцями", - зазначив Петро Королюк.

Фестиваль "Файне місто" відбудеться на території тернопільського іподрому 28 липня-1 серпня.

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