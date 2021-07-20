Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
На Київщині викрали діамант вартістю $300 тис.
На Київщині викрали діамант вартістю $300 тис.
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
"Колос" отримав потенційного суперника по кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
"Колос" отримав потенційного суперника по кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
ГоловнаБлогиБлог Олександра Марусяка

Законопроєкт про місцевий референдум проти сепаратизму: які запобіжники передбачені в законопроєкті № 5512?

Після того, як держава-агресор у 2014 році організувала псевдореферендуми в Криму, а також на територіях так званих «ЛДНР», суспільна довіра до інституту референдуму в Україні була суттєво підірвана. Звісно, вищезгадані злочинні маніпуляції не мають взагалі нічого спільного зі справжнім народовладдям та верховенством права, однак, цілком зрозуміло, що розробка будь-якого нового правового інструменту щодо регулювання процесу місцевого референдуму буде сприйматися громадянським суспільством з недовірою.

Фото: facebook/Zair Bakkal

26 січня 2021 року Верховна Рада України ухвалила новий Закон «Про всеукраїнський референдум», який передбачив можливість проведення всеукраїнського референдуму з питань, які прямо передбачені Конституцією України (затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; зміна території України; питання загальнодержавного значення за народною ініціативою), а також щодо втрати чинності законом України або окремими його положеннями. Процес розробки і ухвалення законопроєкту супроводжувався численними політичними спекуляціями, адже проросійські політичні сили були незадоволені занадто вузьким предметом всеукраїнського референдуму, а інші опозиціонери — навпаки занадто широким предметом референдуму. Однак, Венеційська комісія позитивно оцінила як сам інклюзивний процес його підготовки, так і відповідність змісту документу демократичним міжнародним стандартам.

19 травня 2021 року у Парламенті зареєстрували законопроєкт № 5512 про місцевий референдум, внесений 112 народними депутатами України. Нагадаю, що після втрати чинності Законом «Про всеукраїнський і місцевий референдум» у 2012 році в Україні взагалі не було правових інструментів для проведення місцевого референдуму. Очікувано, що цей законопроєкт знову викликав суспільні побоювання щодо ризиків сепаратизму. Тому розглянемо, які ж запобіжники проти сепаратизму пропонуються в цьому законопроєкті.

По-перше, місцевий референдум конструюється як форма самостійного вирішення питань місцевого значення ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ (див. розділ І законопроєкту). Тобто територіальною базою для проведення місцевого референдуму є виключно первинний рівень адміністративно-територіального устрою держави — територіальна громада (село, селище, місто). Законопроєкт не передбачає проведення місцевого референдуму на регіональному (Автономна Республіка Крим, область) чи субрегіональному (район) рівнях.

По-друге, місцевий референдум може проводитися виключно щодо питань МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ (див. статтю 3 законопроєкту):

- затвердження статуту територіальної громади або змін до нього;

- затвердження програми розвитку територіальної громади або змін до неї;

- дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради і (або) сільського, селищного, міського голови;

- втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;

- інше питання місцевого значення, віднесене Конституцією та законами України до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.

Не можуть бути предметом місцевого референдуму питання, зокрема, які:

- є предметом всеукраїнського референдуму (наприклад, зміна території України);

- суперечать положенням Конституції та законів України;

- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.

По-третє, місцевий референдум стосовно вирішення будь-якого питання місцевого значення призначається ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ з місцевого референдуму (а не місцевою радою чи сільським, селищним, міським головою), а контроль щодо відповідності закону питання місцевого референдуму здійснюється ЦЕНТРАЛЬНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ (див. статтю 20 законопроєкту).

По-четверте, ініціювання, призначення та проведення місцевого референдуму НЕМОЖЛИВЕ В РАЗІ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО АБО НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ на всій території України або на території, де передбачається його проведення, а також протягом тридцяти днів після скасування воєнного чи надзвичайного стану (див. статтю 18 законопроєкту).

По-п’яте, саме ж ПИТАННЯ ЩОДО ЗМІНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Є ПРЕДМЕТОМ ВИКЛЮЧНО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ (стаття 73 Конституції України). Такий референдум полягає у затвердженні ухваленого Верховною Радою України закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України (див. статті 18, 27, 120 Закону України «Про всеукраїнський референдум»). Тобто нератифікований міжнародний договір з цього питання також не може виноситися на всеукраїнський референдум. А тому таке питання в жодному разі не може бути предметом місцевого референдуму.

І останнє — в пункті 6 перехідних положень законопроєкту передбачено, що проведення місцевого референдуму у селах, селищах і містах Автономної Республіки Крим, в межах міста Севастополя, у селах, селищах і містах окремих районів Донецької та Луганської областей можливе ЧЕРЕЗ ТРИ РОКИ з моменту повернення тимчасово окупованої території АРК, міста Севастополя, тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях під загальну юрисдикцію України.

Загалом, на мою думку, у законопроєкті №5512 є достатньо юридичних запобіжників проти сепаратизму, а все, що поза цим, — це вже справа ефективності відповідних органів правопорядку та спеціальних служб, а не питання до законопроєкту про референдум.

Олександр Марусяк Олександр Марусяк , експерт Центру політико-правових реформ
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Другие записи блога:

Читайте також