Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким розсекретив документи про вбивства президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді, а також лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга – молодшого.
"Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга – молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов’язані з цими подіями. Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду", - йдеться у документі.
Наголошується, що у національних інтересах нарешті невідкладно оприлюднити всі записи, пов’язані з цими вбивствами.
План щодо повного оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, мають надати Трампу протягом 15 днів. План щодо оприлюднення записів, пов’язаних з убивствами сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого мають представити президенту протягом 45 днів із дати видання цього наказу.