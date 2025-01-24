Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Указ розсекречує документи про вбивства президента США Джона Кеннеді та сенатора Роберта Кеннеді.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким розсекретив документи про вбивства президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді, а також лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга – молодшого.

"Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга – молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов’язані з цими подіями. Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду", - йдеться у документі.

Наголошується, що у національних інтересах нарешті невідкладно оприлюднити всі записи, пов’язані з цими вбивствами.

План щодо повного оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, мають надати Трампу протягом 15 днів. План щодо оприлюднення записів, пов’язаних з убивствами сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого мають представити президенту протягом 45 днів із дати видання цього наказу.