Сума штрафів, накладених у Росії на компанію Google, у 20 трильйонів разів перевищує світовий ВВП.

Високий суд Англії та Уельсу в Лондоні в середу, 22 січня, ввів постійну заборону на примусове виконання рішень, прийнятих російськими судами щодо компанії Google у зв'язку із закриттям російських облікових записів Google і YouTube, передає DW.

Згідно з його письмовою постановою, трьом російським медіакомпаніям - АНО "ТВ-Новости" (телеканал Russia Today), Фонду православного телебачення (телеканал "Спас") та НАО "Царьград медиа" (телеканал "Царьград") - заборонено ініціювати нові або продовжувати чинні процеси проти Google через блокування їхніх YouTube-каналів.

Зокрема, суддя Ендрю Хеншоу ухвалив, що суперечки за участю Google та YouTube мають розглядатися лише у юрисдикціях Великобританії чи США.

В ухвалі британського суду зазначено також, що загальна сума деяких штрафів, накладених у Росії на компанію Google у зв'язку із закриттям російських акаунтів Google і YouTube, у 20 трильйонів разів перевищує загальносвітовий валовий внутрішній продукт (ВВП).