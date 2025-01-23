Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
ГоловнаСвіт

Googlе виграв суд у російських пропагандистів, які вимагали “космічні” суми штрафів за закриття їх акаунтів на YouTube

Сума штрафів, накладених у Росії на компанію Google, у 20 трильйонів разів перевищує світовий ВВП.

Googlе виграв суд у російських пропагандистів, які вимагали “космічні” суми штрафів за закриття їх акаунтів на YouTube
Логотип компанії Google у США
Фото: EPA/UPG

Високий суд Англії та Уельсу в Лондоні в середу, 22 січня, ввів постійну заборону на примусове виконання рішень, прийнятих російськими судами щодо компанії Google у зв'язку із закриттям російських облікових записів Google і YouTube, передає DW.  

Згідно з його письмовою постановою, трьом російським медіакомпаніям - АНО "ТВ-Новости" (телеканал Russia Today), Фонду православного телебачення (телеканал "Спас") та НАО "Царьград медиа" (телеканал "Царьград") - заборонено ініціювати нові або продовжувати чинні процеси проти Google через блокування їхніх YouTube-каналів.

Зокрема, суддя Ендрю Хеншоу ухвалив, що суперечки за участю Google та YouTube мають розглядатися лише у юрисдикціях Великобританії чи США.

В ухвалі британського суду зазначено також, що загальна сума деяких штрафів, накладених у Росії на компанію Google у зв'язку із закриттям російських акаунтів Google і YouTube, у 20 трильйонів разів перевищує загальносвітовий валовий внутрішній продукт (ВВП).

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies