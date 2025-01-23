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Сибіга обговорив із віцепрезиденткою Google шляхи протидії російській пропаганді

Голова МЗС провів зустріч із Аннет Кробер-Ріль на полях саміту в Давосі.

Сибіга обговорив із віцепрезиденткою Google шляхи протидії російській пропаганді
Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із віцепрезиденткою Google з питань державних справ і державної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Чудова зустріч із віцепрезиденткою Google з питань державних справ і державної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль. Ми зосередилися на спільних зусиллях з протидії російській дезінформації. Ми також домовилися вивчити шляхи подальшої цифровізації державних послуг для українців за кордоном", - написав Сибіга.

Раніше, в січні,  Google видалив 201 заблокований сайт, на яких розміщувалися російські телепрограми, занесені до санкційного списку ЄС.

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