Сибіга обговорив із віцепрезиденткою Google шляхи протидії російській пропаганді

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із віцепрезиденткою Google з питань державних справ і державної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Чудова зустріч із віцепрезиденткою Google з питань державних справ і державної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль. Ми зосередилися на спільних зусиллях з протидії російській дезінформації. Ми також домовилися вивчити шляхи подальшої цифровізації державних послуг для українців за кордоном", - написав Сибіга.

Раніше, в січні, Google видалив 201 заблокований сайт, на яких розміщувалися російські телепрограми, занесені до санкційного списку ЄС.