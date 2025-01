Європарламент засудив російську ідеологію "руського міра" як інструмент виправдання війни

Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням використання Росією дезінформації для виправдання війни в Україні. За проголосували 480 депутатів, 58 проти, 48 утрималися.

Європарламентарі в ухваленій резолюції відкинули "історичні претензії" Росії стосовно України як засіб виправдання незаконної війни, йдеться на сайті ЄП. Там також висловили занепокоєння через план деяких соцмереж послабити правила перевірки фактів та модерації, оскільки це може сприяти поширенню російської дезінформаційної кампанії.

Європарламент закликає ЄС покращити координацію зусиль щодо протидії дезінформації Росії. Зокрема, посилити санкції проти російських медіа.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук додав, що в документі засудили відсутність відповідальності за злочини радянського режиму, маніпуляції історією та прославлення тоталітаризму.

Він перерахував ключові акценти резолюції:

Європейський парламент чітко вказав на спроби рф створити «культ перемоги», виправдовуючи тоталітаризм, і заперечувати відповідальність за злочини радянського режиму.

Агресія Росії визнана продовженням імперіалістичної політики : чітко названо злочини Кремля – від війни в Чечні до окупації Криму та вторгнення на Донбасі.

: чітко названо злочини Кремля – від війни в Чечні до окупації Криму та вторгнення на Донбасі. У документі засуджено використання росіянами історичного ревізіонізму та заперечення національної ідентичності України.

Європарламент закликав до негайного виведення військ росіян з усіх окупованих територій, повернення депортованих, створення трибуналу для розслідування злочинів агресії.

"480 депутатів Європарламенту підтримали резолюцію «Russia’s disinformation and historical falsification to justify its war of aggression against Ukraine» у якій засуджується імперіалістична ідеологія тимчасово існуючого російського режиму («Russkiy mir, як пишеться в документі). Євродепутати підтримали ініціативу у відповідь на звернення Верховної Ради", – прокоментував голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.