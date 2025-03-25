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Україна відмовляється від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля

НБУ сформував єдиний валютний кошик для розрахунку офіційного курсу нацвалюти.

Україна відмовляється від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля
Фото: Нацбанк/flickr.com

Національний банк України з 31 березня відмовляється від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют. 

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що Нацбанк запроваджує нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу. Зміни почнуть діяти з 31 березня 2025 року. 

"Потреба в оновленні підходів зумовлена значним зростанням рівня автоматизації розрахунків, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют. З огляду на це використання двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу гривні втратило свою актуальність, і НБУ вирішив перейти до одного щоденного переліку валют, що відповідає міжнародному досвіду", - йдеться в повідомленні.

Ураховуючи затверджені зміни, з 31 березня 2025 року: 

  • періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют буде змінена зі щомісячної на щоденну. Серед них: алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар;
  • не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют: російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум. 

Таким чином, перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та спеціальні права запозичення. 

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