Уряд виділив майже 3,2 млн гривень на допомогу членам сімей загиблих волонтерів

Уряд виділив майже 3,2 млн гривень на допопогу членам сімей загиблих волонтерів та волонтеру, який отримав інвалідність внаслідок поранення.

Про це повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Виділено Міністерству у справах ветеранів З млн. 188,1 тис. гривень на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги членам сімей волонтерів, які загинули, та волонтеру, який отримав інвалідність внаслідок поранення під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України", – написав він.