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"Нова пошта" відкрила перше відділення в Нідерландах

Клієнти можуть відправляти та отримувати у відділенні документи й посилки вагою до 100 кг.

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Нідерландах

Найбільший логістичний оператор України “Нова пошта” відкрила перше стаціонарне відділення в Нідерландах в місті Утрехт, повідомляє interfax.com.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Нове відділення в Утрехті розташоване за адресою Overvliet, 2 і працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 20:00, а в суботу ‒ з 09:00 до 18:00.

Клієнти можуть відправляти та отримувати у відділенні документи й посилки вагою до 100 кг.

Термін доставки з України до Нідерландів ‒ від 6 днів.

Зазначаєтьcя, що кожна посилка застрахована за рахунок компанії. У разі пошкодження або втрати "Нова пошта" гарантує повне відшкодування оціночної вартості відправлення.

Support LB.ua

“Нова пошта” вийшла на ринок Нідерландів у жовтні 2024 року, запустивши послуги швидкої адресної доставки. До кінця року планується відкриття міні-відділень в  Амстердамі, Гаазі, Роттердамі.

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