Парламент Нідерландів проголосував проти багатомільярдного плану оборони Євросоюзу

План ЄС ReArm Europe, представлений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, спрямований на мобілізацію майже 800 мільярдів євро для зміцнення європейської оборони.

Парламент Нідерландів проголосував із невеликою перевагою проти багатомільярдного плану оборони Європейського Союзу, представленого прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом минулого тижня, пише DW.

Ініціатором запиту була правопопулістська партія JA21, також відома як “Консервативні ліберали”. Його підтримали три з чотирьох партій коаліції. Пропозицію схвалили 73 голосами проти 71, опозиційні соціалісти (СП) також проголосували за.

Хоча ініціатива не має обов’язкової сили, вона викликає невизначеність щодо того, як діятиме уряд.

Детальніше про план ReArm Europe

План ЄС ReArm Europe, представлений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, спрямований на мобілізацію майже 800 мільярдів євро для зміцнення європейської оборони.

Структура фінансування включає кредитну схему на суму 150 мільярдів євро під заставу невикористаних бюджетних коштів ЄС, а також пом’якшені фіскальні правила, які можуть розблокувати додаткові витрати на 650 мільярдів євро.

Лідери ЄС зустрілися в Брюсселі минулого тижня, щоб значно збільшити інвестиції в оборону після того, як Дональд Трамп припинив на той час військову підтримку США для України.

Фон дер Ляйєн підкреслила, що план має важливе значення для безпеки Європи, заявивши: “ReArm Europe може мобілізувати близько 800 мільярдів євро для безпечної та стійкої Європи. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами в НАТО”.

Проте критики в Нідерландах стверджують, що фінансування плану призведе до збільшення державного боргу, що ще більше розколить уряд.

Позиція блоку НАТО

Генеральний секретар НАТО та колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте публічно підтримав план, а члени його партії попередили, що для Нідерландів було б “безвідповідально” відмовитися від підтримки.

DW зазначає, що зараз економіка демонструє стійкість. За даними статистичного управління Нідерландів (CBS), ВВП країни зріс на 0,4% у 4 кварталі 2024 року, перевищивши загальні темпи зростання в ЄС на 0,1% за той самий період. Занепокоєння щодо державного боргу та фінансової відповідальності залишаються водночас центральними для поточних дебатів між законодавцями.