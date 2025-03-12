Найбільша ультраправа партія Румунії має до суботи знайти заміну Джорджеску

Очікується, що Келін Джорджеску та лідер “Альянсу за єдність румунів” Джордж Сіміон обговорять сьогодні це питання.

Найбільша ультраправа партія Румунії “Альянс за єдність румунів” (AUR) намагається знайти кандидата після того, як незалежного фаворита, якого вона підтримувала, не допустили до президентських виборів у травні, пише Bloomberg.

У неділю виборча влада виключила Келіна Джорджеску з перегонів, але він відмовився підтримати певного наступника. Альянс має висунути кандидата до закінчення кінцевого терміну подачі заявок у суботу.

Очікується, що Джорджеску та лідер AUR Джордж Сіміон зустрінуться сьогодні. Зараз законодавці партії бойкотують парламент на знак протесту проти рішення вищого суду щодо Джорджеску. Партія заявила раніше, що вона прийме рішення щодо кандидата після консультації з Джорджеску.

Усунення Джорджеску від влади перезапускає президентські перегони. Кілька кандидатів, включно з незалежним міським головою Бухареста Нікусором Даном та колишнім прем'єр-міністром Віктором Понту, намагаються отримати вигоду з глибоких антиурядових настроїв, які торік зробили Джорджеску відомим.

Недавні опитування показали, що Джорджеску мав близько 40% підтримки та серйозні шанси стати президентом чорноморської країни, яка має найдовший кордон з Україною в Європейському Союзі та НАТО.

За словами Ремуса Стефуреака, керівника опитувального центру Inscop, перегони зараз “широко відкриті”, враховуючи недавні потрясіння та роздроблений електорат. “Будь-який кандидат, підтриманий Джорджеску, отримає лише частину його голосів, а решта розподілиться між іншими кандидатами”, – сказав він.

За словами Стефуряка, кандидат від керівної коаліції Крін Антонеску, ймовірно, не виграє від ситуації, враховуючи, що явка виборців тепер менш передбачувана. Він не виключив несподіваного успіху ще одного маловідомого кандидата, як це було зі Джорджеску минулого року.