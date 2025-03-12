Польща підтвердила, що відновилося постачання озброєння США до України

Польща підтвердила відновлення постачання американської зброї Україні через хаб у Ясьонці.
Про це повідомив у соцмережі Х заступник польського міністра оборони Павел Залевський.
"Транспортування американської зброї в Україну з хабу в Польщі в Ясьонці відновилося", – написав він.
Transporty amerykańskiego uzbrojenia z POLLOGHAB w Jasionce na Ukrainę ponownie ruszyły— Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) March 11, 2025
- Сьогодні джерела ЛБ повідомили, що американська компанія Maxar відновила надання Україні своїх супутникових даних.
- Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив призупинення військової допомоги США для України.
- Перед цим, як писав Bloomberg, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
- Учора українська і американська делегації провели багатогодинні переговори, результатом яких стало негайне відновлення передачі розвідувальних даних та військової допомоги. Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, яке запрацює, якщо на нього згодяться і росіяни.
- Більше на цю тему – у тексті "Україна і США «зробили кроки до відновлення надійного миру». Хід за Росією".