Польща підтвердила, що відновилося постачання озброєння США до України

Йдеться про відправку зброї із хабу у Ясьонці.

Польща підтвердила відновлення постачання американської зброї Україні через хаб у Ясьонці.

Про це повідомив у соцмережі Х заступник польського міністра оборони Павел Залевський.

"Транспортування американської зброї в Україну з хабу в Польщі в Ясьонці відновилося", – написав він.

Transporty amerykańskiego uzbrojenia z POLLOGHAB w Jasionce na Ukrainę ponownie ruszyły — Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) March 11, 2025

Сьогодні джерела ЛБ повідомили, що американська компанія Maxar відновила надання Україні своїх супутникових даних.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив призупинення військової допомоги США для України.

Перед цим, як писав Bloomberg, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.