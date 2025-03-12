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Польща підтвердила, що відновилося постачання озброєння США до України

Йдеться про відправку зброї із хабу у Ясьонці. 

Польща підтвердила, що відновилося постачання озброєння США до України
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Пентагону

Польща підтвердила відновлення постачання американської зброї Україні через хаб у Ясьонці.

Про це повідомив у соцмережі Х заступник польського міністра оборони Павел Залевський.

"Транспортування американської зброї в Україну з хабу в Польщі в Ясьонці відновилося", – написав він. 

  • Сьогодні джерела ЛБ повідомили, що американська компанія Maxar відновила надання Україні своїх супутникових даних. 
  • Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив призупинення військової допомоги США для України.
  • Перед цим, як писав Bloomberg, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. 
  • Учора українська і американська делегації провели багатогодинні переговори, результатом яких стало негайне відновлення передачі розвідувальних даних та військової допомоги. Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, яке запрацює, якщо на нього згодяться і росіяни. 
  • Більше на цю тему – у тексті "Україна і США «зробили кроки до відновлення надійного миру». Хід за Росією". 
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