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Сибіга відвідає у середу Польщу і розповість про переговори зі США у Джидді

Польський міністр Сікорський назвав факт українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії «дуже добрим».

Сибіга відвідає у середу Польщу і розповість про переговори зі США у Джидді
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

12 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Польщу, пише «Укрінформ».

За словами глави польського МЗС Радослава Сікорського, Сибіга розповість про перемовини зі США у Саудівській Аравії.

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Сікорський назвав факт українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії «дуже добрим».

За словами польського міністра, їхня дипломатія «працює заради справедливого миру, де поважаються права жертви агресії».

Сікорський задоволений тим, що США підтвердили подальшу безперебійну роботу терміналів Starlink в Україні, оскільки Варшава вносить за них абонентську плату відповідно до угоди зі SpaceX.

  • 11 березня у Саудівській Аравії стартували переговори між українською та американською делегаціями.
  • У першому раунді перемовин обговорили пропозицію перемир'я в небі і на морі – те, що раніше пропонував Володимир Зеленський як демонстрацію серйозності наміру укласти мир. Цього перемир'я має дотримуватися не лише українська сторона, а й Росія. 
  • Також обговорили угоду про мінерали.
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