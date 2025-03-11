Сибіга відвідає у середу Польщу і розповість про переговори зі США у Джидді

12 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Польщу, пише «Укрінформ».
За словами глави польського МЗС Радослава Сікорського, Сибіга розповість про перемовини зі США у Саудівській Аравії.
Сікорський назвав факт українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії «дуже добрим».
За словами польського міністра, їхня дипломатія «працює заради справедливого миру, де поважаються права жертви агресії».
Сікорський задоволений тим, що США підтвердили подальшу безперебійну роботу терміналів Starlink в Україні, оскільки Варшава вносить за них абонентську плату відповідно до угоди зі SpaceX.
- 11 березня у Саудівській Аравії стартували переговори між українською та американською делегаціями.
- У першому раунді перемовин обговорили пропозицію перемир'я в небі і на морі – те, що раніше пропонував Володимир Зеленський як демонстрацію серйозності наміру укласти мир. Цього перемир'я має дотримуватися не лише українська сторона, а й Росія.
- Також обговорили угоду про мінерали.