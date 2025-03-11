Сибіга відвідає у середу Польщу і розповість про переговори зі США у Джидді

12 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Польщу, пише «Укрінформ».

За словами глави польського МЗС Радослава Сікорського, Сибіга розповість про перемовини зі США у Саудівській Аравії.

Сікорський назвав факт українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії «дуже добрим».

За словами польського міністра, їхня дипломатія «працює заради справедливого миру, де поважаються права жертви агресії».

Сікорський задоволений тим, що США підтвердили подальшу безперебійну роботу терміналів Starlink в Україні, оскільки Варшава вносить за них абонентську плату відповідно до угоди зі SpaceX.